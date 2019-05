Résiliation d'un contrat de conjointe à conjoint à la Ville de Montréal

La firme de designers d'intérieur Desjardins Bherer voit résilier un contrat qu'elle avait obtenu de la Ville de Montréal en raison d'irrégularités dans son attribution. Une employée municipale a eu un rôle de premier plan dans l'octroi du mandat à l'entreprise que préside son propre conjoint, et a ainsi « laissé planer, à tout le moins, une apparence de conflit d'intérêts », selon le plus récent rapport du Bureau de l'inspecteur général (BIG).

L’inspectrice générale Brigitte Bishop en est venue à la conclusion qu’il fallait résilier le contrat. Elle a de plus recommandé que la firme soit inscrite pour un an au Registre des personnes inadmissibles, ce qui l’empêchera de faire affaire avec la Ville.

Brigitte Bishop, inspectrice générale. Photo : Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal

Le contrat, initialement de moins de 25 000 $, portait sur la planification des finis des salles de bains et de la salle des patineurs du chalet-restaurant du parc La Fontaine. Mais la facture finale allait être près de 14 fois plus importante.

Le projet devait être somme toute modeste, ce qui semble expliquer pourquoi les employés municipaux responsables ont été négligents, selon l’inspectrice générale.

Par leurs actes, ceux-ci ont donné l’impression « qu’en raison de la faible valeur monétaire du contrat […] cela ne requérait pas le même niveau de souci éthique de leur part et que le simple fait de remplir un formulaire administratif de divulgation suffisait à évacuer tout conflit d’intérêts », a-t-elle écrit. Une « légèreté » qu’elle a qualifiée d’« inacceptable ».

Il ressort des faits recueillis que les employés municipaux concernés ont exécuté avec une certaine désinvolture leur obligation de divulgation d’un conflit d’intérêts au Bureau du contrôleur général. L’inspectrice générale Brigitte Bishop, dans son rapport

Mme Bishop laisse les « instances appropriées » de la Ville déterminer les sanctions qui leur seront imposées.

« Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite de la réception de dénonciations à l’effet qu’une employée du service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) aurait rédigé un mandat de design d’intérieur et que le contrat aurait subséquemment été donné à l’entreprise de son conjoint », indique un rapport déposé lundi après-midi devant le conseil municipal.

L’enquête du BIG a démontré que ces dénonciations étaient fondées, selon le document.

Plusieurs irrégularités

Les toilettes du chalet restaurant Espace La Fontaine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En mars 2018, l’employée de la Ville, une architecte paysagiste, a élaboré les critères devant permettre de cibler des firmes pertinentes et en a invité quatre, dont celle de son conjoint, à solliciter le contrat portant sur la décoration des salles de bains et de la salle des patineurs du chalet-restaurant.

Son chef de division a approuvé ses choix, mais il lui a demandé de divulguer la situation au Bureau du contrôleur général, ce qu’elle a fait. Or, « sa déclaration lui attribue un rôle secondaire ou périphérique de simple participation dans le processus contractuel, alors que les faits révèlent qu’elle est au cœur et aux commandes de celui-ci », souligne le rapport du BIG.

L’architecte paysagiste a produit une déclaration qui n’était pas totalement franche et donnait un portrait trompeur de la situation. L’inspectrice générale Brigitte Bishop, dans son rapport

Le chef de division et l’architecte paysagiste ont indiqué qu’elle serait retirée du dossier si Desjardins Bherer obtient le mandat. « Toutefois, les faits démontrent qu’elle s’est impliquée dans l’exécution du contrat même s’il a été ultimement octroyé à la firme de son conjoint, participant notamment à une réunion à laquelle ce dernier était également présent », d’après le rapport.

De son côté, le président de Desjardins Bherer, Marc Bherer, a carrément omis d’inclure une déclaration de liens personnels à la soumission de sa firme, a-t-il plus tard reconnu.

D’autre part, « de l’aveu même de l’architecte paysagiste et du chef de division, aucune des quatre firmes invitées ne possédait la spécialité dans les projets institutionnels et publics qu’ils avaient pourtant eux-mêmes exigée dans les lettres d’invitation à soumissionner ».

Qui plus est, M. Bherer a admis aux enquêteurs du BIG qu’il avait obtenu certaines informations relatives au mandat avant l’envoi des documents de demande de soumissions. « Sa conjointe, c’est-à-dire l’architecte paysagiste, lui avait divulgué qu’un addenda serait publié, de même que le contenu de celui-ci, et ce, avant qu’il n’ait été publié », signale le rapport.

La salle des patineurs du chalet restaurant Espace La Fontaine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La firme a été intégrée au projet de réfection du chalet-restaurant à compter de la fin mai 2018.

Les délais et coûts qu’ont plus tard entraînés certains changements aux travaux ont contribué à un report de près de sept mois de la fin des travaux et à une importante hausse de la facture. Ainsi, les coûts liés à l’intégration d’un designer d’intérieur ont fini par dépasser 340 000 $.

La rénovation du chalet-restaurant constituait le premier geste concret dans le cadre d'une importante cure de rajeunissement du parc La Fontaine, annoncée en mars 2018.

Sept mois plus tard, l'administration Plante ramenait l'horizon des 15 ans prévus au départ à seulement 10 ans.