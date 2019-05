Finale de la WHL : 7e match pour les Raiders de Prince Albert et les Giants de Vancouver

Alors que les Raiders menaient cette série avec 3 victoires contre 1, les Giants ont remporté deux victoires de suite, rendant ce septième match nécessaire.

Dimanche, les Raiders se sont inclinés par la marque 4 à 2 face aux Giants.

L’attaquant des Raiders, Parker Kelly, a marqué son premier but après seulement 53 secondes de jeu, mais six minutes plus tard, c'était au tour du joueur des Giants Owen Hardy de fait un point. Par la suite, les Giants menaient 2 contre 1 durant la première période.

La troisième période a été plus difficile pour les Raiders qui ont encaissé deux buts des Giants, l’un de Jared Dmytriw et l’autre de Davis Koch.

Le gagnant du dernier match de la série finale du WLH lundi soir remportera la coupe Ed Chynoweth et participera à la coupe Memorial qui commence vendredi à Halifax.

Avec les informations de CBC