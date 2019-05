800 000 $ pour de nouveaux équipements de recherche à l’UQAR

L'Université du Québec à Rimouski (UQAR) obtient plus de 800 000 $ pour de nouveaux équipements de recherche dans ses laboratoires de génie, de biologie et d'océanographie.

Cette somme provient, à parts égales, de la Fondation canadienne pour l'innovation et du ministère de l'Éducation du Québec. Des fondations et partenaires privés complètent le financement du projet qui totalise un million de dollars.

La plus grande part, 600 000 $, servira pour l'achat d'une machine d'essai dynamique en traction et en torsion par le laboratoire de génie. Cet équipement permettra de tester la résistance de pièces mécaniques fabriquées par de nouveaux procédés, comme la soudure au laser.

L’UQAR espère ainsi réaliser des travaux de recherche et développement en partenariat avec l’industrie.

Étudier le vieillissement

Une autre portion du financement, 140 000 $, permettra à l’université d’acquérir des équipements, dont un respiromètre, pour un projet de recherche sur le vieillissement cellulaire.

Ce respiromètre fait partie des nouveaux équipements qui permettront d'étudier le vieillissement cellulaire. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Cette étude se penchera sur des mollusques bivalves, qui peuvent vivre jusqu’à 500 ans, de même que sur différents invertébrés et poissons et des humains.

Elle cherchera à comparer, chez ces espèces, les mitochondries, des organites à l’intérieur des cellules qui ont un effet important sur le vieillissement.

Elles respirent, ces petites mitochondries-là, et ce processus de respiration est très lié au vieillissement […] En comparant comment la mitochondrie va réagir chez les différentes espèces, on essaye de comprendre pourquoi l’une vit beaucoup plus longtemps que l’autre , explique le doyen de la recherche à l’UQAR, Pietro-Luciano Buono.

Pietro-Luciano Buono, doyen de la recherche à l'UQAR Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les impacts des sons sous-marins

Enfin, une somme de 88 000 $ va permettre à l’université d'acquérir des bassins et des microscopes pour un laboratoire qui étudie les impacts des sons sur des organismes marins.

On sait que des sons peuvent affecter beaucoup des mammifères marins, par exemple, mais c’est beaucoup moins connu pour des invertébrés et des poissons , affirme M. Buono, en ajoutant que les nouveaux équipements vont permettre de considérer des sons de plus faible intensité que ceux qui ont été étudiés jusqu’ici.

Tous ces équipements devraient être en place d'ici la fin de l'année 2019.

Le doyen s'attend à ce que les premiers résultats de ces recherches soient publiés dans des articles scientifiques dès 2020 et 2021.