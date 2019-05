Adieu La Grande Traversée, bienvenue au Relais franco

Les participants proviendront de partout dans la province et seront accompagnés d'entraîneurs de leur école et d'une équipe du groupe Cycling BC.

S'il y a des ressemblances entre le Relais franco et La Grande Traversée, le défi cycliste qui était organisée depuis six ans, il y a plusieurs différences fondamentales.

5 différences entre La Grande Traversée et le Relais franco

Deux anciens participants veulent donner la chance au coureur

Yannick Schieve, un élève de 11e année de l'école Jules-Verne, a participé à La Grande Traversée (LGT) l'an dernier et se prépare à faire le Relais franco avec enthousiasme. Il a toutefois été extrêmement déçu de la fin de LGT.

«Je ne peux pas dire que le Relais franco, jusqu'à présent, remplace complètement La Grande traversée, mais j'espère que ça va être une nouvelle expérience, des nouvelles connections.» Photo : Radio-Canada / Julie Landry

« J'aurais vraiment voulu revoir beaucoup d'entraineurs, beaucoup d'élèves d'autres parties du Canada et j'aurais aimé faire une autre section au Canada », admet le jeune cycliste.

Il était notamment attiré par l'importance accordée par l'équipe de La Grande Traversée à la francophonie. Les informations qui lui parviennent du CSF sont en français, mais les entrainements menés par Cycling BC sont en anglais.

Bien sûr, j'aurais aimé que tout soit en français comme La Grande traversée, mais on prend ce qu'on nous donne Yannick Schieve

Il est ravi du fait que des entraîneurs professionnels viennent les préparer à rouler en peloton avant l'événement et aime bien l'idée d'alterner des journées de vélo avec des journées d'aide à la logistique.

Carl Cerenelli, une élève de l'école André-Piolat qui a participé à deux éditions de LGT se lance aussi dans le Relais franco. Il avait été l'instigateur d'une pétition pour ramener La Grande Traversée.

Son amour pour le vélo l'a empêché de boycotter le nouveau défi vélo, comme d'autres élèves de son école ont fait. « J'ai conclu que c'était peut-être une meilleure idée de le faire, avant de le critiquer », explique-t-il avec un sourire.

Je regrette encore immensément que La Grande Traversée ait été annulée, mais j'espère que le Relais franco pourra être un des pansements qui pourront un peu soigner le bobo. Carl Cerenelli, élève de 10e année de l'école André-Piolat

Il trouve intéressante, lui aussi, l'idée de faire des journées en alternance entre le vélo et l'aide à la logistique. Le Relais franco est plus long et il espère que ces pauses du vélo l'aideront à franchir les plus grandes distances.

Le convoi partira de Victoria le 27 mai et s'arrêtera dans les écoles francophones de Nanaimo, Port Alberni, Comox et Campbell River avant de revenir sur ses pas. Le premier Relais franco prendra fin le 1er juin.