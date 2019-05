Les travaux sur Bertrand-Fabi commencent sous peu

À compter de la semaine prochaine, les travaux débuteront au coin des rues King Ouest et Bertrand-Fabi. Ces importants travaux comptent plusieurs phases et s'échelonneront jusqu'au 19 juillet.

Le chantier aura assurément un grand impact sur la circulation. L’intersection est la plus achalandée du réseau routier sherbrookois avec 50 000 véhicules qui y transitent quotidiennement.

Lors de la première phase, qui débutera le 21 mai, la rue Bertrand-Fabi sera complètement fermée à la circulation entre les rues King Ouest et de Varennes. Un détour est prévu par le boulevard des Vétérans, par le boulevard Mi-Vallon et par le boulevard Bourque. Les rues Président-Kennedy, Henri-Labonne et le boulevard René-Lévesque peuvent aussi être de bonnes options. Cette phase 1 devrait durer environ deux semaines.

Pour les automobilistes qui n’ont pas à se rendre dans le secteur, la Ville de Sherbrooke recommande de l’éviter complètement et de plutôt emprunter l’un de ces trois itinéraires facultatifs:

boulevard René-Lévesque et boulevard de Portland

chemin Godin et autoroute 10

chemin Saint-Roch et boulevard de l’Université

Ces travaux, rendus nécessaires par l’augmentation démographique du secteur, permettront d’ajouter une deuxième voie pour tourner à gauche de King Ouest vers Bertrand-Fabi. Des feux de circulation seront installés à l’intersection de la rue Bertrand-Fabi et du boulevard des Vétérans. À cela s’ajoute la réfection de certains tronçons de la chaussée et la reconstruction d’infrastructures souterraines.

La majorité des commerces accessibles

Tous les commerces situés au sud de la rue de Varennes seront accessibles aux clients en tout temps. Toutefois, les commerces situés entre King Ouest et la rue de Varennes pourraient voir leur accessibilité réduite selon l’avancement des travaux.

La Ville de Sherbrooke et Commerce Sherbrooke ont rencontré les commerçants du secteur pour leur expliquer les routes à emprunter pour se rendre à leurs commerces tout au long des travaux. Ils seront en mesure de partager ces informations à leurs clients.

Une trentaine de nouveaux travaux

Une trentaine de chantiers seront mis en place dans les rues de Sherbrooke cette semaine, menant le nombre de chantiers à un total de 50.

Parmi les travaux annoncés figure le remplacement de glissières de sécurité dans les deux bretelles du pont Joffre. Le pont Jacques-Cartier demeure fermé à la circulation automobile jusqu’à la fin mai.

Le Service de police de Sherbrooke rappelle qu’il effectuera une présence accrue en bordure de tous les chantiers. Une attention particulière sera portée aux travaux sur Bertrand-Fabi à compter de la semaine prochaine.