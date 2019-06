Polyfonik 30 : on découvre Renelle Roy

C'est quoi Polyfonik? Polyfonik, c'est tout d'abord un programme de formation, un mentorat pour des artistes en musique, mais qui se termine par un concours. Matthieu Damer, directeur du Centre de développement musical de l'Alberta (CDM), passe plusieurs mois à travailler avec les candidats pour leur donner les outils nécessaires afin d’acquérir des compétences et atteindre leur plein potentiel. Le concours cette année est le 22 juin. Le grand gagnant représentera l'Alberta à Chant'Ouest et et courra ainsi la chance de se rendre au Festival international de la chanson de Granby.

Voici la Polyfonicienne Renelle Roy

Renelle Roy aime danser, sortir avec des amies, le yoga et la cuisine. Photo : Courtoisie Polyfonik 30

Originaire d'Edmonton, Renelle est une franco-albertaine qui a grandi dans un monde de musique. Son père est originaire de Saint-Paul et sa mère de Beaumont, en Alberta, deux communautés francophones bien connues.

C'est en 2003 qu'elle a participé à Polyfonik et qu'elle a remporté le prix de la meilleure interprète. Elle se représente 16 ans plus tard, mais cette fois-ci en tant qu'auteure-compositrice-interprète.

«L'article a mentionné que c'était une des meilleures années du Gala, pleine de talents! Je me rappelle que c'était vraiment une ambiance électrique!», raconte Renelle Roy Photo : Courtoisie Renelle Roy

J’ai vraiment hâte! Pour moi, c’est un honneur parce que c’est le 30e de Polyfonik, c’est une célébration. J’ai participé au 14e alors c’est comme un cercle bouclé. Renelle Roy, Polyfonicienne

16 ans ont passé et bien des choses ont changé dans la vie de Renelle. Elle a étudié en psychologie, fait d'autres études libres, et maintenant elle est coordonnatrice d'événements dans des écoles d’immersion.

Deux autres belles surprises se sont ajoutées dans sa vie, ses deux petites filles, Sianne, 6 ans et Charlize, 10 ans.

Voici les deux petites filles de Renelle Roy, Sianne et Charlize. Photo : Courtoisie Renelle Roy

Pour vous la faire découvrir, l'équipe de Radio-Canada s'est amusée avec Renelle en lui donnant une liste de questions parfois farfelues, parfois plus sérieuses, où elle devait remplir des trous.

Voici quelques exemples :

Si j’avais 1 million de dollars, je...

« ...ferais le tour du monde avec mes deux filles et mon mari. Mon plus récent voyage était à Cuba, c’était magnifique. Je veux y retourner! »

Voyage à Cuba en 2018 Photo : Courtoisie Renelle Roy

Quand j’étais enfant, mon idole c’était...

« Quand j’étais enfant, j’avais deux idoles. C’étaient Mariah Carey et Eddy Vedder. Je voulais marier Eddy Vedder et je voulais être Mariah Carey. »

«J'ai encore mes 2 premières cassettes que j'ai achetées avec mon propre argent!», Renelle Roy Photo : Courtoisie Renelle Roy

Pour moi, la musique c’est…

« ...tout. C’est de la thérapie, c’est ce qui me donne de la vie, qui me fait vouloir bouger, me calme, me donne de la joie, me fait ressentir des émotions. C’est tout. »

Renelle nous a confié qu'elle aimait bien le vin rouge, la couleur rouge et s'amuser avec les gens qu'elle aime.

Steve Jodoin et Casey Edmunds et Renelle Roy lors de leur animation aux Jeux Francophones Photo : Courtoisie Renelle Roy

Mon animal préféré, c’est...

« ...le dauphin, et j'ai eu la chance de nager avec eux et c'était incroyable! »

Renelle Roy lors de son voyage au Mexique. Photo : Courtoisie Renelle Roy

Mon premier enregistrement c'était...



« ...les back-up vocaux pour Jacques Chauvin. C'était pour la chanson thème de l'École Maurice-Lavallée, Je suis la flamme.

Premier enregistrement de Renelle Roy avec Jacques Chauvin. Photo : Courtoisie Renelle Roy

Vous avez compris le principe? Et bien ça se poursuit dans cette petite vidéo que nous avons préparée pour vous. Voici la Polyfonicienne Renelle Roy!

Et quand nous avons posé nos questions, nous avons découvert que les Polyfonciens avaient des points en communs! En voici quelques-uns : Renelle et Sympa : les deux se couchent tard et se lèvent tôt.

Renelle et Isabelle : les deux trouvent la musique thérapeutique.

