L'ex-président soudanais Omar El-Béchir accusé de meurtre

Ces deux développements ont été annoncés à peu près au même moment, lundi, alors que des manifestants continuent de camper en masse devant le quartier général de l'armée dans la capitale, Khartoum. Ils s'étaient d'abord mobilisés contre une hausse fulgurante du prix du pain à la mi-décembre, et n'ont jamais désarmé depuis.

« Omar El-Béchir et d'autres [personnalités] ont été inculpés pour incitation et participation au meurtre de manifestants », a annoncé le procureur général du Soudan dans un communiqué publié en fin d'après-midi lundi. Ce dénouement fait suite à une plainte déposée pour la mort d'un médecin durant des protestations à Burri, un quartier de l'est de Khartoum, précise-t-il.

Selon une association de médecins proche de l'organisation qui fédère les protestataires, l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), 90 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations, le 19 décembre. Les autorités parlent quant à elles d'un bilan de 65 morts.

Le président El-Béchir, qui avait pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État, en 1989, a été arrêté par l'armée le 11 avril, quelques jours après que les manifestants eurent entrepris un sit-in devant le quartier général de l'armée. Son gouvernement a été dissous par la même occasion, et la Constitution, suspendue.

Les manifestants ne sont cependant pas rentrés chez eux pour autant. Déçus que l'armée eut annoncé son intention d'assumer la direction du pays de 40 millions d'habitants pour une période transitoire de deux ans, ils ont continué de faire entendre leur point de vue.

Le règne d'Omar El-Béchir, acuellement détenu à Khartoum, aura été marqué par des conflits armés meurtriers au Soudan du Sud et au Darfour.

Les atrocités commises dans cette dernière région ont d'ailleurs incité la Cour pénale internationale à lancer un mandat d'arrêt contre lui il y a 10 ans pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des accusations de génocide se sont ajoutées en 2010.

Fin avril, le Conseil militaire de transition (CMT), l'organe mis sur pied par l'armée pour diriger le pays, avait fait savoir qu'elle ne comptait pas l'extrader, laissant cette décision à un futur gouvernement civil.

Le procureur général du Soudan avait annoncé peu après qu'il allait l'interroger « en vertu des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».

Des manifestants soudanais, rassemblés près du quartier général de l'armée, à Khartoum, fin avril. Photo : Getty Images

Un accord à finaliser sur le partage du pouvoir

Le CMT et des représentants du mouvement de contestation ont par ailleurs annoncé qu'un accord sur un nouveau « Conseil souverain » chargé d'exercer le pouvoir a été conclu lundi, lors de la reprise des négociations, interrompues depuis une semaine.

« Au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur la structure d'un Conseil souverain qui inclura des représentants des militaires et des civils », a déclaré à l'AFP un porte-parole des protestataires, Taha Osman. « Les discussions de demain (mardi) vont porter sur la composition du (nouveau) conseil », a-t-il ajouté.

« Nous avons discuté de la structure de l'autorité de transition et nous sommes tombés totalement d'accord », a pour sa part confirmé le porte-parole du CMT, le général Chams El Din Kabbachi. « Nous avons aussi un accord sur le système de gouvernance durant la période de transition », a-t-il précisé.

Mardi dernier, le CMT s'était dit globalement d'accord avec la plupart des propositions de l'ALC, mais disait avoir « beaucoup de réserves » sur d'autres. Il avait soulevé notamment la question de la charia (loi islamique), en estimant qu'elle devait rester la source de la législation, et en reprochant à l'ALC de ne pas l'avoir mentionnée dans leurs propositions.

L'ALC avait rétorqué que les généraux avaient soulevé « des questions non pertinentes, y compris celles de la langue officielle du pays et des sources de la législation dans une répétition ennuyeuse des surenchères de l'ancien régime ».