Le salaire des élus de Sherbrooke pourrait augmenter

Ce rapport avait été commandé par la Direction générale de la Ville de Sherbrooke l'automne dernier. C'est l'ancien conseiller municipal Bernard Tanguay qui a été mandaté pour réaliser cette étude.

M. Tanguay a consulté d'actuels et d'ex-conseillers municipaux et des gestionnaires des comités municipaux. Il a « tenu compte de la préparation et du temps de réunion des conseils, des comités politiques et des organismes paramunicipaux, du temps consacré aux citoyens des districts et de toutes les autres représentations publiques ». Il a aussi analysé la situation dans d'autres municipalités.

Actuellement, les conseillers municipaux, selon leurs responsabilités, peuvent gagner entre 50 000 et 100 000 $ environ.

Bernard Tanguay suggère que ce salaire soit ajusté chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Aussi, étant donné que le gouvernement a décidé que les allocations de dépenses des conseillers seraient imposées, M. Tanguay suggère que le salaire des conseillers soit ajusté en conséquence.

Autre suggestion de l'ex-conseiller : que les élus gagnent 30 % du salaire du maire.

Au total, on compte 79 comités politiques, organismes paramunicipaux, comités de quartier et organismes du milieu dans lesquels les élus sont présents.

Les élus sherbrookois se prononceront sur ces recommandations lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le 21 mai.