Une application pour réduire les vols de vélos à Ottawa

Les nouvelles technologies sont appelées à la rescousse pour lutter contre les vols de bicyclettes à Ottawa. Les propriétaires de vélos peuvent désormais télécharger la version régionalisée d'une application permettant de mieux se prémunir contre les vols et de réagir rapidement en cas de disparition de la monture.

L’application Garage 529, qui existe depuis 2015, propose d’enregistrer le vélo gratuitement et d’en confirmer la propriété. En cas de vol, la police locale et les membres des 529 communautés rejointes sont aussitôt informés. On mise ainsi sur la force du groupe pour retrouver rapidement les bicyclettes disparues.

L’application permet aussi de se coordonner périodiquement avec l’inventaire des vélos volés de la police et d’essayer d'en retrouver les propriétaires , précise le service policier d’Ottawa par communiqué.

Enfin, si un citoyen trouve un vélo ou s’en procure un usagé, l’application permet de vérifier s’il s’agit d’une bicyclette volée ou non.

Une application qui a fait ses preuves

Il s’agit d’une initiative conjointe du Service de police d’Ottawa (SPO), du Conseil de sécurité d’Ottawa et de Citizens for Safe Cycling (Bike Ottawa). Cette coalition espère que l’application Garage 529 – utilisée aux États-Unis et au Canada – permettra de diminuer le nombre de vols de bicyclettes sur son territoire.

En Colombie-Britannique, où la même application est utilisée depuis 2015, le nombre de vols de bicyclettes a baissé de 30 % à Vancouver ainsi qu’à Richmond et de 55 % à Whistler.

L’organisme Garage 529 [lien vers un site externe] (Nouvelle fenêtre) estime qu’environ 2 millions de vélos sont volés chaque année en Amérique du Nord. Depuis le lancement en 2015, plus de 800 000 bicyclettes ont été enregistrées.

Des cyclistes victimes de vols avaient par le passé lancé des initiatives pour tenter de retrouver leur vélo. Groupes Facebook, cartes interactives, annonces sur Kijiji : différents moyens technologiques tentent de faire avancer les recherches.

Conseils pour prévenir les vols de vélos :

Utiliser un cadenas de qualité, d’acier massif si possible, ou encore mieux deux cadenas

Attacher le vélo à un gros objet fixe (support à vélo ou parcomètre) dans un endroit achalandé et bien éclairé

Pointer la serrure vers le sol pour compliquer la tâche d’un éventuel voleur

Éviter de laisser le vélo au même endroit tous les jours

Photographier le vélo

Signaler tout vol ou tentative de vol à la police

(Source : Service de police d’Ottawa)