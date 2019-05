Réduisez l'impôt pour recruter plus de médecins, recommande la Société médicale

Plus de 44 000 patients dans la province étaient inscrits sur la liste d’attente pour avoir un médecin de famille, en juillet 2018, et 39 postes d’omnipraticiens étaient vacants à ce moment, selon les donnés de la Société médicale. De plus, la moyenne d’âge augmente dans la province, plus de gens souffrent de maladies chroniques et doivent consulter des médecins plus souvent.

Le Nouveau-Brunswick manque de médecins et d’infirmières, mais il peut en attirer de l’étranger, souligne le chef de la direction de la Société médicale, Anthony Knight.

Le taux d’imposition au Nouveau-Brunswick est toutefois élevé et il n’aide en rien la province à recruter des médecins, selon Anthony Knight.

M. Knight ne peut estimer combien de médecins en poste à l’heure actuelle prendront leur retraite au cours des prochaines années. Il conseille au Nouveau-Brunswick de formuler un plan pour recruter plus de diplômés des programmes de médecine des universités de la province.

Certaines années, le Nouveau-Brunswick compte de 10 à 20 diplômés qui veulent exercer la médecine familiale dans la province, mais d’autres années il peut y avoir beaucoup moins, explique Anthony Knight.

La Société médicale travaille avec le gouvernement provincial pour formuler des stratégie de recrutement de médecins, mais il en faire plus pour rendre plus attirantes les collectivités qui manquent de médecins, estime M. Knight.

Il propose au Nouveau-Brunswick d’offrir des mesures incitatives aux médecins pour les encourager à s’installer en milieu rural. Il faut reconnaître que les médecins de familles qui travaillent dans des collectivités peu peuplées traitent des cas complexes sans pouvoir compter sur les services d’un hôpital à proximité, explique Anthony Knight.

Le Nouveau-Brunswick peut faire mieux pour encourager les médecins à exercer leur profession dans la province, selon le chef de la direction de la Société médicale, Anthony Knight. Photo : CBC/Michael Gorman

Dans son discours du Trône, le gouvernement Higgs a promis de consulter les médecins pour tenter de trouver des solutions de rechange aux numéros de facturation. Ce système détermine combien de médecins peuvent exercer leur profession dans la province et à quel endroit.

La Société médicale gère le programme Médecine familiale Nouveau-Brunswick annoncé en 2017. En vertu de ce modèle, des médecins de famille travaillent en équipe. Cela améliore l’accès aux soins dans le cas des patients et l’équilibre travail-famille dans le cas des médecins. C’est comme cela que des aspirants médecins sont formés, affirme Anthony Knight.