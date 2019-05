Les Tamagotchis, toujours en vie et plus connectés que jamais

23 ans après leur lancement au Japon, les Tamagotchis n'ont pas dit leur dernier mot. Un nouveau modèle connecté et remis au goût du jour sera bientôt lancé aux États-Unis.

Attendez-vous à entendre de plus en plus de « bip bip » stridents cet été, puisque le jouet de l’heure pourrait bien être le nouveau Tamagotchi On.

Toujours en forme d’oeuf, avec trois boutons sur sa face avant, ce nouveau modèle tranche avec les précédentes générations en misant sur un écran couleur et une application pour téléphone intelligent.

Comme auparavant, le but du jeu est de prendre soin d’un oeuf jusqu’à son éclosion, pour ensuite tout faire pour rendre heureuse la créature qui en sort. Une fois que son Tamagotchi atteint l’âge adulte, il est possible d’utiliser l’application pour l’accoupler avec celui d’un ami. Le couple peut alors donner naissance à une nouvelle créature qui retient certaines caractéristiques physiques de ses parents, créant une multitude de possibilités.

L’application permet par ailleurs de communiquer avec les autres utilisateurs, d’échanger des cadeaux et de participer à différents événements.

76 millions de Tamagotchis ont été vendus entre 1996 et 2010. Sur la photo, un Tamagotchi classique. Photo : iStock

Bien que le Tamagotchi soit un jouet associé aux années 1990, il n’a jamais complètement disparu. En 2017, pour souligner les 20 ans de son lancement international, l’entreprise Bandai a commercialisé une version anniversaire du jouet emblématique. Des applications pour téléphone intelligent ont aussi été lancées en 2013 et en 2014.

Le Tamagotchi On sera offert aux États-Unis à compter du 15 août pour 59,99 dollars américains, soit 40 dollars de plus que les versions classiques. Les Canadiens peuvent se faire livrer le petit appareil en le commandant en ligne.