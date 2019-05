La Gatinoise Mélodie Collard en route vers Roland-Garros

Avant de participer à l'un des plus prestigieux tournois de la planète, l'adolescente va peaufiner sa préparation sur terre battue à Milan, en Italie. Elle accédera directement au tableau principal, dès la semaine prochaine.

C'est certain que je suis vraiment excitée d'aller jouer là! Ça va être une belle expérience de jouer dans les plus gros tournois avec les meilleurs joueurs au monde junior 18 ans et moins. J'ai vraiment hâte de voir où je me situe par rapport à eux , raconte Collard à la veille de son départ.

La joueuse n'avait encore jamais affronté une adversaire parmi les 15 meilleures au classement. Elle a toutefois remporté plusieurs tournois juniors de haut niveau depuis le début de l'année, notamment en Amérique du Sud.

Les joueuses auront un style de jeu différent. Elles frappent souvent plus fort et sont plus physiques. Elles sont aussi plus habituées de jouer sous la pression et quand il est temps de closer un match, elles vont réussir à le faire , précise Collard.

Mélodie Collard en action pendant la Copa del Café Photo : Facebook / Mélodie Collard

Elles vont avoir cette coche de plus qu'il faut aller chercher. Il faut avoir une plus grande constance contre ces filles-là. Tu ne peux pas avoir de down dans le match, il faut rester constant. Ce sont de plus gros matchs qui m'attendent. Mélodie Collard, joueuse de tennis

Au cours des dernières semaines, Collard a rechargé ses batteries après un périple qui a été exigeant. Depuis janvier, elle a participé à une dizaine de tournois, dont sept ITF et les championnats canadiens.

C'est surtout l'aspect physique qui est dur. On joue beaucoup de matchs et on reste en forme. Mais, après, tu reviens ici et, physiquement, tu en as perdu même si tu joues beaucoup. Ça faisait du bien de revenir ici, de m'entraîner un peu et de travailler sur ce qui s'en vient , poursuit-elle.

La joueuse et son entourage ont profité de cette période de repos pour travailler sur quelques aspects de son jeu, notamment son coup droit, qui a souvent été sa principale faiblesse.

L'entraîneur de tennis gatinois Mathieu Toupin Photo : Radio-Canada

Mélodie a vu lors des derniers tournois qu'elle est capable de le frapper ce coup droit. [...] C'était le dernier coup que Mélodie doutait. C'est vraiment très plaisant parce qu'elle commence à y croire. Elle a toujours un très bon revers, un bon jeu d'attaque et son service est même une force , explique Mathieu Toupin, son entraîneur depuis ses débuts.

Si Mélodie a son coup droit, on commence à avoir une joueuse très, très complète. Mathieu Toupin, entraîneur

Au-delà de son jeu sur le terrain, c'est une expérience hors de l'ordinaire que vivra l'espoir de tennis au cours du prochain mois. Même si elle prendra un match à la fois en Italie, sa tête sera déjà un peu en France.

Ça va être une belle expérience. Juste de jouer un tournoi qui accueille les meilleurs au monde chez les pros, ce sera super. Je vais peut-être rencontrer [Roger] Federer , rêve Collard à voix haute.

Ce que je vais faire aux tournois préparatoires est pour m'amener à Roland-Garros. Le but ultime, c'est le French Open. Je me concentre là dessus. Mélodie Collard, joueuse de tennis

De Gatineau à Paris, il y a un immense pas, mais un pas que Mélodie Collard s'apprête à franchir... à seulement 15 ans.