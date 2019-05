Procès Bresaw : son avocate demande à se retirer du dossier

Coup de théâtre au palais de justice d'Amos. Au jour 9 du procès de Justin John Bresaw, l'avocate de la défense, Me Julie Bolduc, a demandé au juge s'il lui était possible de se retirer du dossier.

Ce lundi, l'auteur des meurtres de Jean-Guy Labelle, Diane Duhaime et René Deschatelets devait témoigner, mais plutôt que de livrer sa version des faits, il s'est présenté à la barre en déclarant I have nothing to say (Je n'ai rien à déclarer) .

Le tribunal a suspendu ses travaux et l'avocate de la défense a alors demandé au juge si elle pouvait se retirer du dossier. La Couronne s'est pour sa part opposée à sa requête.

Rappelons que Justin Bresaw a été reconnu coupable de triple meurtre au deuxième degré jeudi dernier. Me Bolduc avait alors annoncé son intention de plaider la non-responsabilité criminelle.

Trois jours lui avaient été accordés pour préparer sa défense avec des témoins experts, dont un psychiatre. La déclaration de son client vient de changer la donne.

Le juge Étienne Parent a ajourné de nouveau. La cour reprendra à 14 h.

Plus d'informations suivront.