Des employés du producteur de cannabis Hexo subissent des malaises

Des employés de l'entreprise Hexo, à Masson-Angers, ont subi des malaises la semaine dernière, si bien que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) s'est présentée sur place et a demandé à l'entreprise de mettre des mesures en place.

Vendredi, on a dépêché deux inspecteurs sur les lieux suite à plusieurs plaintes de travailleurs qui se disaient victimes de malaises. On est intervenus auprès de l’employeur jeudi soir dans un premier temps, ensuite on est allés sur les lieux vendredi , a expliqué Alain Trudel, responsable des communications et des relations publiques de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail en Outaouais.

À lire aussi : Six mois après la légalisation, les défis de l’industrie du cannabis

Selon le porte-parole, il y a eu suffisamment de plaintes pour que les responsables de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail soient préoccupés par la situation et qu’elle intervienne.

Toutefois, la cause précise des maux n'a pas été déterminée. On n’a pas trouvé de cause aiguë , dit le porte-parole, qui indique que les représentants de la CNESST ont évalué des facteurs comme le changement d’air dans les installations, entre autres.

Coups de chaleur?

À ce stade, la Commission privilégie la thèse selon laquelle les malaises ont été causés par la chaleur, mais le porte-parole affirme que cette conclusion n’est pas hors de tout doute. On n’est pas encore sûrs. Il faut que ce soit documenté , a-t-il dit.

On a demandé à l’employeur de se munir d’un thermomètre à globe humide pour pouvoir documenter ce qui se passe au niveau de la chaleur , a affirmé M. Trudel.

Ce que ça fait, ce thermomètre-là, ça prend un indice composite de plusieurs facteurs de chaleur, comme l’humidité, la température et le facteur radiant. Ça donne une meilleure lecture de l’effet que la chaleur peut avoir sur des humains , a-t-il précisé.

Par la suite, Hexo devra établir une marche à suivre lorsque les employés vont présenter des symptômes similaires à ceux des coups de chaleur, a expliqué Alain Trudel, ajoutant que l’employeur a collaboré avec la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail .

Des mesures déjà en place

Selon M. Trudel, Hexo a déjà pris des mesures pour tenter d’endiguer le problème, notamment par l’installation de stations d’eau dans leur immeuble.

M. Trudel a un conseil pour les employés de serre : les travailleurs doivent s’observer un et l’autre et, s’il y a des signes de coup de chaleur, intervenir immédiatement. On sait que c’est une jeune entreprise, mais on leur a demandé de mettre en place une procédure, parce que c’est important .

Pour sa part, l'entreprise ne fait pas le lien entre les employés qui ont dû être transportés en ambulance et les conditions de travail.

Plus de détails à venir