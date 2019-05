L'industrie du tourisme n'échappe pas à la pénurie de main-d'oeuvre

Des cuisiniers, des préposés à l'entretien ménager et au service à la clientèle, des sauveteurs et des moniteurs sont recherchés, entre autres.

Nous ne sommes pas rendus encore au niveau de l'inquiétude, mais c'est une préoccupation à savoir si on va arriver à combler l'ensemble des postes. On est dans un boom économique extraordinaire et dans un essor touristique important au niveau des retombées économiques. On n'est pas les seuls qui recherchent ; c'est l'ensemble du Québec qui cherche à recruter , indique la directrice générale de Tourisme Canton-de-l'Est, Francine Patenaude.

Les jeunes, mais aussi les personnes retraitées peuvent occuper ces postes selon Mme Patenaude.