Une campagne pour recruter des travailleurs dans l'industrie touristique

L'Alliance estime que l'Abitibi-Témiscamingue recherche activement 324 travailleurs pour faire vivre l'expérience aux touristes qui passeront par la région cet été.

La valorisation des emplois dans l'industrie touristique est importante. Je pense qu'on ne comprend pas comment ça peut être formateur et comment ça peut être intéressant. Je pense qu'on ne sait pas qu'une entreprise touristique peut tellement nous aider personnellement et professionnellement. Sky is the limit, c'est-à-dire que les petites entreprises, là où tu as de l'influence sur l'avenir de l'entreprise, c'est important. Je pense qu'on peut vraiment se démarquer et se valoriser , témoigne la directrice générale adjointe de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie Lamarche.

Les secteurs les plus touchés seraient la restauration et l'hébergement ainsi que les loisirs et divertissements.

Cuisiniers, préposés à l'accueil et sauveteurs font partie des emplois à combler cet été.

Avec cette campagne, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec vise surtout les étudiants et les travailleurs à la retraite.

L'industrie touristique représenterait près de 7400 emplois en Abitibi-Témiscamingue.