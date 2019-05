Hubert Lenoir annonce la fin pour Darlène et reporte sa collaboration avec Yes Mccan

Hubert Lenoir devait présenter le spectacle Den of Thieves aux Francos de Montréal avec le rappeur Yes Mccan, mais il n'en sera rien. Les 14, 15, et 16 juin prochains, l'artiste fera plutôt ses adieux au spectacle Darlène aux Foufounes électriques.

Je présenterai Darlène pour la dernière fois à Montréal lors de ces trois soirs , a-t-il indiqué dans un communiqué, diffusé par les Francos.

Après ça, c’est fini, final, quand on meurt c’est pour toujours , a-t-il ajouté sur Instagram.

Hubert Lenoir a enchaîné plus d’une vingtaine de concerts depuis le début de l’année, au Canada, en Suisse, en France, aux États-Unis et au Japon. Et l’énergie commence à lui manquer, indique-t-il.

Darlène est devenue mon mal nécessaire. Hubert Lenoir

Il faut que je la sorte de ma vie avant qu’elle ne me tue. Avant qu’elle ne nous tue tous. Le band et moi, on est fatigués, brûlés, complètement décâlissés.

L’auteur-compositeur-interprète a toujours une série de spectacles prévus en Europe cet été.

Qu’arrive-t-il avec Den of Thieves?

Sur Instagram, Hubert Lenoir a indiqué que c'était Yes Mccan qui l’avait incité à clore le chapitre de Darlène avant d’en ouvrir un nouveau.

Yes Mccan est tanné que je sois tout le temps parti avec l’autre, et ce n’est pas un grand fan des relations ouvertes, ça fait qu’il m’a encouragé à finir ça une bonne fois pour toutes , a-t-il écrit.

L’artiste a laissé entendre que le spectacle Den of Thieves serait repoussé. Il a affirmé que « du gros son » et « un gros show » s’en venaient.

Les personnes qui ont acheté des billets pour Den of Thieves peuvent demander un remboursement, précise-t-on dans le communiqué.