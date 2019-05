La STM se donne des moyens de désengorger la ligne orange

La mairesse Valérie Plante et le président du conseil d'administration de la STM, Philippe Schnobb, ont lancé lundi matin une initiative baptisée « Mouvement orange », qui se déclinera en plusieurs phases à partir de septembre, le long de la ligne orange entre les stations Beaubien et Berri-UQAM. « Elles visent toutes à améliorer les conditions de déplacements [...] dans ce secteur névralgique de la ville », a souligné Mme Plante.

La STM a ainsi choisi de prendre des mesures immédiates, « en attendant des infrastructures lourdes à plus long terme », a ajouté la mairesse. L'éventuelle expansion du métro représente un « besoin criant », avait déjà signalé M. Schnobb.

Dès la rentrée automnale, deux trains de plus y transporteront des passagers aux heures de pointe du matin et de l’après-midi, faisant passer à neuf le nombre de trains en partance de la station Henri-Bourassa le matin.

Trois autres trains pourront aussi être ajoutés au besoin. Prêts à intervenir lorsque la STM le jugera nécessaire, ils seront stationnés près de la station Crémazie le matin et des stations Berri-UQAM et Lionel-Groulx en après-midi.

« La STM est actuellement à revoir son réseau de bus dans son ensemble et veut faire jouer un plus grand rôle à ce mode de transport en l’adaptant aux nouvelles réalités présentes et à venir », a indiqué Philippe Schnobb.

Agrandir l’image Plan de la nouvelle ligne 445 Express Papineau. Photo : Société de transport de Montréal

Ainsi, toujours en septembre, la nouvelle ligne 445 Express Papineau entrera en service. Les bus s'élanceront sur la rue Beaubien, emprunteront l’avenue Papineau, dont une voie réservée sera aménagée progressivement sur la longueur du trajet, et poursuivront leur route sur le boulevard René-Lévesque jusqu’au cœur du centre-ville. L'Express Papineau se veut donc une alternative au métro, à l’instar de la ligne 427 Express Saint-Joseph créée en 2010. Cette dernière sera également bonifiée. « Des alternatives en bus très attrayantes », a estimé M. Schnobb.

Même chose pour le service sur l’avenue du Parc, à environ un kilomètre de la branche est de la ligne orange. La ligne 435 Express du Parc/Côte-des-Neiges sera scindée en deux nouvelles lignes, toujours aux heures de pointe, soit la 480 Express du Parc et la 465 Express Côte-des-Neiges. Le service sur les axes du Parc et Côte-des-Neiges sera aussi bonifié sur les lignes locales 80 du Parc et 165 Côte-des-Neiges dans le sens contraire de la pointe.

Agrandir l’image Plan des nouvelles lignes 480 Express du Parc et 465 Express Côte-des-Neiges. Photo : Société de transport de Montréal

La STM et la Ville travaillent de plus à l’élaboration d’un nouveau partage « clair » des artères en faveur du transport collectif.

En novembre dernier, la STM avait annoncé un budget 2019 de 1,46 milliard de dollars prévoyant une amélioration de l'offre dans le métro, les autobus et le transport adapté.

Puis, en début d'année, la Société a entrepris d'analyser le comportement des usagers entassés matin et soir. Elle avait dit vouloir comprendre pourquoi beaucoup restent devant les portes sans utiliser les espaces au fond des rames, donnant ainsi l'impression que les trains sont encore plus bondés qu'ils ne le sont réellement.