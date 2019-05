Une vidéo virale d'un drapeau nazi brûlé en Saskatchewan

La vidéo, publiée dans le compte Facebook de Caleb Beaudin, a été vue plus de 25 000 fois. On y voit un homme au visage masqué tenir le drapeau nazi pendant qu’une autre personne y met le feu.

« Arrêtez le racisme. Les imbécilités ne sont pas drôles. Ça doit cesser maintenant », déclare l’homme dans la vidéo.

Le drapeau a été hissé jeudi soir, selon le maire de Kelliher, Darcy King. Une publication en ligne montrait des photos du drapeau nazi et d’un drapeau confédéré accompagné du message : « Le racisme est vivant plus que jamais dans ce quartier. C’est cela le privilège des Blancs. » La publication a été dénoncée et traitée de « dégoûtante » et d'« ignorante » sur les médias sociaux.

Le maire de Kelliher indique que le Village a reçu des plaintes au sujet du drapeau. Il dit que le drapeau a été hissé par un habitant de 34 ans qui « n’a pas encore fait preuve de maturité. »

Même si le Service de police a dit que le fait de hisser le drapeau n’est pas illégal, il confirme que ses agents ont parlé à l’homme.

Le propriétaire du compte Facebook Caleb Beaudin a mentionné dans ses commentaires que plusieurs enfants autochtones vont à l’école à Kelliher.

« J'ai fait ce geste [brûler le drapeau] non seulement pour eux, mais aussi pour nous et pour les Premières Nations », écrit-il.

La Première Nation Muskowekwan se trouve à 20 km à l’ouest du village Kelliher et la Première Nation George Gordon est à 50 km à l'ouest du village.

Dans d’autres publications au sujet de son geste, le propriétaire du compte Facebook Caleb Beaudin écrit « En cas d’accusation, sachez que j’ai l'appui de toute une nation en soutien et on se fera entendre. »

Avec les informations de CBC News