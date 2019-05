À la recherche d'un croque-livres disparu dans le secteur Deauville

Le projet est une initiative de la journaliste de La Tribune Marie-Christine Bouchard. Elle venait tout juste de replacer le croque-livres en bordure de rue, dans sa cour, pour la saison estivale.

Mme Bouchard, est très déçue puisqu'il contenait environ 80 livres pour enfants. Les gens étaient invités à en donner un en échange d'un livre déjà en place.

Il était placé près de la rue, mais dans notre cour sur un petit monticule de pierres avec de petites chaises pour inviter les enfants à prendre une pause quand ils marchent dans le quartier. C'était clairement indiqué que c'était un projet et non pas un rebut , dit-elle.

Selon elle, il aurait disparu dans la soirée de samedi. Ça pourrait être quelqu'un qui l'a ramassé sans mauvaise intention dans le cadre de la collecte des gros rebuts de la ville de Sherbrooke qui a lieu cette semaine dans notre arrondissement. On espère que si c'est ça, la personne en entendra parler et nous le ramènera sain et sauf , souhaite Mme Bouchard.

C'est un projet collectif créé pour les enfants. On n'avait pas imaginé que ça pourrait être l'objet d'un vol. Plusieurs gens du quartier avaient contribué pour le remplir. Ça fait beaucoup de peine aux enfants et à tout ceux qui ont travaillé sur le projet. Marie-Christine Bouchard

Elle demande que la personne qui l'a pris le ramène ou qu'elle nous rejoigne pour que l'on puisse le récupérer .

Mme Bouchard a déposé une plainte au Service de police de Sherbrooke. Elle va retirer la plainte si le croque-livre réapparaît.