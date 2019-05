Feu de forêt : avis d’évacuation levé pour Bulkley-Nechako

Un état d’urgence et un ordre d'évacuation avaient été déclarés samedi vers 21 h dans le district régional de Bulkley-Nechako. Ils concernaient toutes les propriétés situées au sud de la route 16 vers le lac Roys, à l'ouest et à l'est de Seaspunkut, dans la région de Lejac.

Samedi soir, le feu avait atteint 100 hectares et avait détruit jusqu’à 260 hectares en fin de journée. L'étendue était la même dimanche matin.

Les autorités ont classé le feu comme circonscrit dimanche soir. L’ordre d’évacuation est maintenant un état d’alerte.

Les pompiers sur place ont fait un excellent progrès aujourd'hui , a déclaré Molly Blower, une agente de l’information du centre d'incendie de Prince George.

Selon elle, la moitié du feu était maîtrisé dimanche soir. Molly Blower ajoute également que 70 % du feu est contenu par des machines et que 30 % du feu est contenu par des pénuries de carburant naturel.