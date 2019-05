Les pêches sont négligées dans le discours électoral, selon une intervenante

Il n’y a eu aucun discours au sujet des pêches dans ces élections jusqu’à maintenant. Je me demande où est ce discours , affirme une membre du conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif Fishing For Success, Kimberly Orren.

Les pêches jouent un grand rôle pour l’économie de plusieurs collectivités dans la province et elles devraient être un enjeu électoral au même titre que les nids-de-poule ou la création d’emplois, selon Mme Orren.

Les pêches font partie de la culture, souligne-t-elle. De nombreux artistes, notamment des peintres et des musiciens, s’inspirent de la mer et des pêches pour créer des oeuvres.

Elle aimerait voir le prochain gouvernement faire des efforts pour encourager les jeunes à travailler dans cette industrie. En ce moment, l’âge moyen des nouveaux pêcheurs est de 37 ans, ce qui s’annonce mal pour l’avenir de l’industrie, dit-elle.

Agrandir l’image Les pêches ne constituent pas un sujet de discussion populaire durant ces élections, déplore Kimberly Orren. Photo : CBC

La province espère augmenter à 20 % le taux de nourriture produit localement. Mme Orren se demande pourquoi les candidats ne parlent pas du rôle que les pêches peuvent jouer dans l’atteinte de cet objectif.

Les pêches à petite échelle sont toujours le meilleur moyen d’assurer la subsistance de petites communautés, de préserver le patrimoine et de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, conclut Kimberly Orren.

Les électeurs seront appelés aux urnes jeudi.