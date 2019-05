Une Estrienne s'envole en Allemagne pour recevoir un traitement contre la maladie de Lyme

Une résidente de Dixville, atteinte de la maladie de Lyme, se rendra en Allemagne au cours des prochains jours pour se faire traiter. Lise Couture a vu son état de santé se détériorer rapidement depuis un an et demi.

Sa fille, Mélissa Paquette, explique que sa mère a commencé à avoir des douleurs au dos. Elle était incapable de marcher ou d'attacher ses souliers. Les médecins lui auraient fait plusieurs diagnostics dont la fibromyalgie, la maladie de la jambe folle et l'apnée du sommeil.

Mme Paquette soutient que des tests envoyés en Allemagne indiquent qu'elle est atteinte de la maladie de Lyme. Elle déplore qu'au Québec, sa mère n'ait reçu aucun diagnostic. « Qu'est-ce qui se passe quand on se fait piquer? On ne s'en rend pas compte. Ça fait peut-être plusieurs mois qu'on a cette maladie-là, plusieurs années qu'on a le virus et c'est là qu'il y a un manque d'information au Québec. C'est là qu'on manque de traitement au Québec. C'est très difficile à diagnostiquer. Des fois, c'est un diagnostic de sclérose en plaques, de fibromyalgie qui est émis. On va diagnostiquer toutes sortes de maladies alors que c'est la Lyme. Je pense qu'on manque de recherche. »

On ne sait pas quand la mère de Mme Paquette a contracté la maladie. À l'heure actuelle, elle souffre énormément et ne peut pas travailler.

Une campagne de sociofinancement lancée sur Gofoundme a permis d'amasser un peu plus de 17 000 $. La famille estime la facture du traitement et du voyage est évalué à 40 000 $.

Les traitements consistent en l'administration de doses d'antibiotiques très élevées. « Dans notre entourage, deux personnes que l'on connaît sont allées chercher des traitements en Allemagne. Ces personnes avaient de plus graves symptômes que ma mère. Ils étaient paralysés et ils sont revenus d'Allemagne en marchant avec le sourire », raconte Mélissa Paquette.