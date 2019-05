Un nouvel album au naturel pour Jean Leloup

Quatre ans après son album À Paradis City, le chanteur Jean Leloup reviendra le 24 mai avec son nouvel album L'étrange pays, dont deux extraits ont déjà été dévoilés. Ce disque est composé uniquement de chansons mêlant voix et guitare que l'artiste a enregistrées en extérieur le soir ou la nuit.

Ce nouvel opus de 13 titres est le fruit de trois ans de travail pour Jean Leloup. Pendant un an et demi, il s'est promené avec sa guitare et son matériel pour enregistrer ses chansons sur des des balcons, une montagne dans Charlevoix, dans un chalet en bois rond, dans des chambres d’hôtel, d’aéroports, une maison au bord d’une falaise au Costa Rica avec [son] frère dans la vieille Land Rover , a-t-il déclaré, par communiqué.

Toutes les chansons ont été jouées live dehors, garanties 100% non formatées, parmi les criquets, les geckos, les chiens et les chats dans les ruelles, les écureuils, les corbeaux noirs et les pigeons crottés. Jean Leloup

Le chanteur Jean Leloup sortira un nouvel album le 24 mai 2019. Photo : Grosse Boîte

Deux extraits de L'étrange pays – Rosier-douleur et L'oiseau-vitre – sont déjà écoutables en ligne, notamment sur la plateforme Spotify et sur YouTube.