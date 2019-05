Forte augmentation du nombre d'homicides par balle à Winnipeg par rapport à l'an dernier

Les fusillades mortelles ont déjà fait six morts à Winnipeg en 2019, soit le double du nombre d'homicides par arme à feu en 2018. Le Service de police de Winnipeg croit que la facilité d'obtenir des armes pourrait expliquer la hausse.

Le porte-parole de la police de Winnipeg, Rob Carver, affirme que les saisies d’armes à feu étaient une chose rare auparavant, mais maintenant cela se produit au moins une fois par jour.

Selon lui, le nombre de crimes commis avec une arme à feu aurait connu une forte hausse au cours des trois dernières années. L'usage croissant de méthamphétamine serait un facteur, affirme M. Carver.

« Les armes à feu et la drogue ont toujours été liées. On sait que le commerce de la méthamphétamine favorise la possession et l'utilisation d'armes à feu », ajoute-t-il.

En 2016, le taux d'utilisation des armes à feu dans les crimes déclarés par la police était de 49,5 par 100 000 habitants, plaçant Winnipeg au deuxième rang après Regina. Cependant, les saisies d'armes à feu ont atteint des niveaux record en 2017 et en 2018.

Certaines armes arrivent illégalement des États-Unis, affirme M. Carver. « Nous sommes à côté du plus grand marché d'armes à feu du monde. »

D'autres armes se retrouvent entre les mains de criminels après un vol.

Rob Carver dit que les armes artisanales ne coûtent pas cher et sont faciles à obtenir. Photo : Radio-Canada

Selon un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Paul Manaigre, les programmes d’amnistie des armes à feu font partie de la solution à ce problème.

« On va continuer de travailler pour s'assurer de la sécurité de la population. Toute arme à feu entre les mains de criminels constitue un danger pour tout le monde », lance-t-il.

Selon Rob Carver, il est aussi possible qu’une personne sans antécédent judiciaire achète une arme à feu et la donne à des criminels.

La provenance d'une arme à feu est toujours intéressante. Rob Carver, porte-parole de la police de Winnipeg

Une nouvelle escouade du Service de police a été mandatée de se pencher sur la provenance des armes à feu.

Accès facile aux armes à feu artisanales

Le professeur de sociologie à l'Université de Toronto, Jooyoung Lee, étudie la violence armée. Il dit qu'il n'existe pas de données nationales fiables sur l'origine des armes illégales.

« On n'a pas vu de changement dans l'économie nationale qui pourrait expliquer l’augmentation du nombre de crimes violents », explique le professeur, soulignant que la violence pouvait augmenter en période de récession.

« Si on élimine cette hypothèse par contre, il nous en reste une beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir davantage d'armes à feu en circulation », soutient-il.

La police de Winnipeg a saisi trois armes improvisées dans une résidence du quartier de Saint-Boniface, en septembre 2017. Photo : Service de police de Winnipeg

Le professeur de l'Université de Toronto note qu'il est maintenant facile de trouver des informations pour fabriquer des armes à feu à la maison.

Il y a quelques années, les armes à feu artisanales étaient rares, mais l'année dernière, la police de Winnipeg en a saisi 60. Jusqu'à présent cette année, 30 armes à feu artisanales ont été confisquées.

La patrouille citoyenne Bear Clan a trouvé son premier pistolet artisanal la semaine dernière. Il s’agissait d’un tuyau de cuivre fixé à un morceau de bois.

« C’est une des armes à feu les plus simples qu'on ait jamais vues. C’est vraiment dangereux », affirme Rob Carver.

Il indique que les armes artisanales ne coûtent pas cher et sont faciles à obtenir.