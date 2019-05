Nouvelle voie réservée sur Alexandre-Taché et arrêts de la STO non desservis à Gatineau

La voie aménagée par la Ville de Gatineau est ajoutée sur le boulevard Alexandre-Taché et la rue Laurier, entre les boulevards Saint-Joseph et Maisonneuve.

Cette voie est réservée aux autobus, aux taxis et aux véhicules avec trois passagers et plus de 6 h à 10 h du lundi au vendredi, a fait savoir la Ville dans un communiqué dimanche après-midi.

Une voie réservée est aussi mise en place sur la rue Montcalm, en direction sud, entre la rue Wellington et le boulevard Alexandre-Taché.

L'administration municipale dit ainsi vouloir favoriser le transport collectif et d'améliorer la fluidité sur le réseau.

Arrêts non desservis

La Société de transport de l'Outaouais a indiqué qu'aucun service n'était offert sur la promenade du Portage et la rue Hôtel-de-Ville, dès lundi, en avant-midi et en après-midi.

Les trajets visés sont les lignes 22, 23, 24, 25, 26, 29, 40, 41, 44, 45, 46 et 47, selon la STO.

Des arrêts ont été installés à Taché/Montcalm et Laurier/Laval. Veuillez descendre à ces arrêts (côté sud) si vous devez vous rendre dans ce secteur. En pointe d'après-midi, vous devez vous rendre aux arrêts Laurier/Laval ou Taché/Montcalm (côté nord) , indique le transporteur.

Par ailleurs, des détours sont en vigueur pour les lignes 31, 32, 33, 36, 37, 371, 38, 737 et 39 en raison de la fermeture de l'intersection des boulevards Montclair et Saint-Joseph.

Malgré ces mesures, certains délais sont à prévoir, selon la STO, qui fait appel à la patience de la clientèle.