Ottawa investit pour contrer la pénurie d'enseignants du français en milieu minoritaire

Afin de remédier à la pénurie d'enseignants dans les écoles de la minorité francophone ainsi que dans les programmes d'immersion et de français langue seconde à travers le pays, Ottawa déboursera 62,6 millions de dollars sur quatre ans afin de mettre en place diverses mesures visant à attirer ces enseignants et à les retenir.

Il sera ainsi possible de financer divers projets visant à mieux comprendre la pénurie de professeurs de français vécue dans différentes régions du pays et à trouver des façons de les recruter et de les maintenir en poste. Une demande pourra être soumise dans le cadre des Programmes d’appui aux langues officielles.

Une table de concertation nationale sur le français en tant que langue seconde sera également créée par la ministre des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly.

Elle visera à mettre en place une « étroite collaboration » entre les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes communautaires concernés et le gouvernement fédéral pour « pour répondre aux enjeux de l’heure » en la matière.

Une somme de 3 millions de dollars sera de plus accordée spécifiquement à l’Université Simon-Fraser, en Colombie-Britannique pour lui permettre de développer ses cours et ses programmes offerts en français.

« Ainsi, l’Université sera mieux outillée pour satisfaire à la demande croissante des étudiants pour des cours de niveau postsecondaire en français en Colombie-Britannique », peut-on lire dans le communiqué annonçant ce financement.

Selon Statistique Canada, le nombre d’élèves inscrits dans les programmes d’immersion au pays a augmenté de 47,8 % de 2006-2007 à 2016-2017.

De son côté, au cours de la même période, le nombre d’élèves inscrits dans des écoles francophones en milieu minoritaire a augmenté de 14,3 %.