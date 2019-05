Trois-Rivières et Victoriaville récompensées au gala de l'UMQ

Le projet de réfection a décroché son prix dans la catégorie Aménagement, urbanisme, développement durable et habitation.

Lors de la réfection de la rue Saint-Maurice, une portion a été transformée pour la rendre plus écologique. Des milliers de plantes et une centaine d’arbres ont été ajoutés, ce qui permet de réduire les îlots de chaleur et de filtrer l’eau de pluie.

Les trottoirs ont été élargis et les voies de circulation pour les voitures, rétrécies, ce qui a ralenti la circulation.

En septembre dernier, l'ingénieur responsable du projet, Alexis Petridis, avait déjà remporté le prix Génie-Méritas de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec.

La réfection de la rue Saint-Maurice a coûté 6,4 millions dollars. Les travaux ont pris fin à l’été 2018.

Un prix culturel pour Victoriaville

La Ville de Victoriaville a elle aussi obtenu une récompense au gala de l’UMQ.

Son programme d’intégration pour le service d’animation estivale de Victo! lui a valu un prix dans la catégorie Culture, patrimoine, loisirs et tourisme.