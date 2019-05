La chute des prix du gaz naturel se répercute sur les propriétaires fonciers

C’est le cas de James Kirstein, un semi-retraité du secteur pétrolier, qui a donné le droit il y a plus de 10 ans à une compagnie de gaz naturel d’exploiter un puits sur ses terres à environ 150 kilomètres d’Edmonton.

Cependant, en février, le chèque qui devait arriver dans sa boite aux lettres n’a pas été envoyé. Ce n’est qu’après avoir négocié avec la compagnie, Trident Exploration, qu'il a pu obtenir la moitié du paiement habituel, car l'entreprise lui a souligné ses importantes difficultés financières.

M. Kirstein a finalement obtenu un chèque de 2700 $ et non pas 5400 $.

La compagnie a depuis cessé ses activités, mais ses biens peuvent être vendus ou transférés à l’Association de puits orphelins (OWA).

Entre temps, M. Kirstein n’est plus payé alors que le puits de gaz naturel reste sur ses terres. Ensuite, ses taxes foncières municipales augmentent, car trop de petites sociétés énergétiques n’ont plus les moyens de payer leurs taxes et la municipalité a besoin de cet argent. Et finalement, la valeur de sa propriété risque de baisser, car si aucune compagnie ne veut extraire du gaz naturel, ceci peut décourager des acheteurs potentiels.

Le gouvernement de l’Alberta dit traiter 3500 dossiers de propriétaires terriens qui ont été abandonnés par des compagnies énergétiques. Afin d’obtenir une compensation, ces propriétaires doivent attendre 18 mois en moyenne avant de recevoir un chèque, précise le gouvernement provincial.

Ces pertes sont dues principalement à la chute des prix du gaz naturel depuis 2010. Le gouvernement a depuis versé 20 millions de dollars.

D'après les informations de Kyle Bakx