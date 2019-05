Cinq ans d’emprisonnement pour crimes sexuels envers deux adolescentes

Puisqu’il a été reconnu coupable de plus d’un crime, commis sur des victimes différentes, Jonathan Pearce sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour le reste de sa vie.

Ce dernier avait préalablement admis avoir payé pour obtenir des services sexuels des deux adolescentes de 15 et 14 ans, mais en précisant qu’il croyait qu’elles étaient des travailleuses du sexe d’âge adulte.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine, Kenneth Champagne, a affirmé, lorsqu’il a rendu sa décision le 1er mai, que le responsable n’avait pas suffisamment tenté de vérifier que les deux jeunes femmes étaient majeures.

La Couronne avait recommandé une peine de six ans d’emprisonnement. La défense, de son côté, parlait d’une peine de quatre ans et demi.

Le juge a affirmé qu’un des objectifs, en remettant cette peine, était de dénoncer l’exploitation sexuelle qui touche plus particulièrement les personnes plus vulnérables, comme les jeunes et les membres des communautés autochtones.

Lors des audiences, il a été entendu que Jonathan Pearce a obtenu des services sexuels de la jeune de 15 ans à une reprise, et de celle de 14 ans à deux reprises.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le Manitoba a l’un des taux les plus élevés d’infractions sexuelles contre des enfants au pays. En 2017, le taux d’infractions rapportées aux autorités était de 37 par 100 000 habitants alors que le taux national était de 22 par 100 000 habitants.