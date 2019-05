Des locaux trop petits pour le club de gymnastique de Sept-Îles

La gymnastique est de plus en plus populaire à Sept-Îles. Les responsables du club doivent faire beaucoup avec peu, puisque les locaux sont trop petits pour répondre aux besoins des athlètes.

Depuis sa réouverture en 2013, le nombre d’inscriptions au Club Gymnastîles a doublé, passant de 125 inscriptions à environ 260, incluant le cheerleading.

Le calibre des athlètes est également monté d’un cran, mais les infrastructures ne sont plus suffisantes pour accueillir de nouveaux athlètes, ni pour permettre aux groupes de compétition d’améliorer leur performance.

C'est sûr qu'on refuse des inscriptions chaque année, parce que nos groupes sont pleins. Marie-Christine Thériault, membre du conseil d'administration du Club Gymnastîles

Marie-Christine Thériault, une membre du conseil d’administration du club, explique cette hausse d’inscriptions par la diffusion télévisée de ce sport lors de grandes compétitions.

Environ 250 gymnastes s'entraînent dans ce local du Club Gymnastîles. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Ça va beaucoup avec le cycle olympique. Les jeunes voient la gymnastique aux Olympiques et ils sont intéressés à commencer , remarque-t-elle.

Mais ce grand intérêt force tout de même le Club Gymnastîles à refuser des inscriptions afin d’assurer la sécurité des athlètes.

Sarah-Maude Tremblay est entraîneuse au Club Gymnastîles. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

On est arrivé à un point où il ne peut plus y avoir de nouveaux groupes, ni trop de gymnastes dans les groupes. Les plus hauts niveaux ont environ deux ou trois cours de deux heures et demie, mais si on compare avec Montréal, [les clubs] ont vraiment plus d'heures que nous et nous, on n'a pas la possibilité d'avoir autant d'heures que ça , déplore l’entraîneuse Sarah-Maude Tremblay.

Une seule solution envisageable

Selon le club, il n’y aurait pas de solution à court terme. Leurs espoirs sont tournés vers la construction du nouveau complexe sportif que la Municipalité souhaite bâtir d’ici 2022.

Souvent, on peut se retrouver trois groupes dans notre petit gymnase. Sarah-Maude Tremblay, entraîneure au Club Gymnastîles

Il faudrait doubler présentement ce qu'on a. En ce moment, on a environ 2500 pieds carrés de gymnase et il nous faudrait 5000 pieds carrés. Pour nous, c'est vraiment important que le nouveau complexe sportif se fasse , explique Marie-Christine Thériault.

Avec un nouveau local, le club aimerait disposer d’une plus grande variété d'appareils, notamment pour attirer des gymnastes masculins, ainsi qu’un plus grand sol matelassé pour l'équipe de cheerleading et pour le développement des culbutes acrobatiques.

D’après le reportage de Laurence Royer