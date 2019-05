Le presbytère de Roxton Pond sera démoli

La Municipalité, propriétaire des lieux, souhaite démolir le presbytère pour ériger un lieu de rassemblement pour toute la communauté.

Les élus veulent construire un pavillon avec un toit à usages variés. Ce dernier pourrait entre autres accueillir un marché public, des expositions ou des activités sociales.

Selon le maire, Pierre Fontaine, le bâtiment n'est pas classé patrimonial et il est inutilisé depuis six ans.

Il y a plusieurs regroupements de la Municipalité qui le demandent. Ils ont plusieurs projets en marche et ils voudraient avoir un endroit pour les tenir. C'est un endroit propice, en plein centre du village et avec du stationnement. Pierre Fontaine, maire de Roxton Pond

M. Fontaine explique que la Municipalité a acheté le bâtiment parce que la Fabrique n'était plus en mesure de s'en occuper.

On a fait une maison des jeunes à l'intérieur, mais ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il est devenu de plus en plus désuet et on ne trouve pas de valeur patrimoniale, sauf qu'il est là depuis un bout. On ne retrouve même pas une boiserie qui devient patrimoniale , ajoute le maire.

Le projet fait notamment sourciller la Société d'histoire de la Haute-Yamaska et aussi Action Patrimoine.

La Société d'histoire de la Haute-Yamaska a réalisé un avis patrimonial qu'elle a remis aux élus.

Elle y explique que le presbytère a une valeur historique puisqu'il date de 1875 et qu'il est l'un des principaux témoins de la création de Roxton Pond.

Elle concède qu'au plan architectural, il n'a rien d'exeptionnel, mais ajoute qu'il réflète néanmoins un style fréquent de l'époque.

Sa plus grande valeur, selon la Société d'histoire de la Haute-Yamaska, c'est son implantation sur la route principale.

Ce bâtiment-là est de volume assez petit. Il y a des possibilités de restauration, de vocations multiples au niveau du bâtiment pour la communauté et l'écotourisme. L'important, c'est que la population, faut qu'elle soit consciente de sa prise en charge envers le bâtiment parce que pour être patrimonial, il faut qu'il y ait consensus au niveau de la population , explique Chantal Lefebvre, historienne de l'architecture pour l'organisme.

Les appels d'offres devraient être lancés dans quelques semaines et l'avis de démolition sera publié sous peu.

Le projet, incluant la démolition, devrait coûter entre 130 000 et 140 000 dollars.