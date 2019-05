Libération dramatique de Français détenus en Afrique, appel des municipalités québécoises pour lutter contre les changements climatiques et offensive de Justin Trudeau contre l'extrémisme en ligne. Petit résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

Une opération de sauvetage mortelle

Laurent Lassimouillas, Patrick Picque et la Sud-Coréenne qui ont été libérés au Burkina Faso ont été accueillis par le président Emmanuel Macron, samedi à Villacoublay. Photo : Reuters / Francois Guillot

Quatre otages, dont deux Français, une Sud-Coréenne et une Américaine, ont été secourus au Burkina Faso par les forces spéciales françaises. L'opération ne s'est pas déroulée sans heurts, alors que deux soldats y ont laissé la vie. Rapatriés samedi en France, les deux Français et la Sud-Coréenne ont été accueillis par un président Macron quelque peu distant. L'un des deux Français a par la suite reconnu qu'ils n'auraient pas dû se rendre dans une région du Bénin considérée comme particulièrement dangereuse.

Les municipalités unies contre les changements climatiques

Le président de l’UMQ, Alexandre Cusson, souhaite que Québec et Ottawa contribuent davantage à la lutte aux changements climatiques. Photo : Radio-Canada / VINCENT ARCHAMBAULT CANTIN

L'Union des municipalités du Québec (UMQ), dont les membres étaient réunis à Québec cette fin de semaine, demande aux paliers de gouvernement provincial et fédéral d'en faire davantage pour l'aider à combattre les changements climatiques. Pour ce faire, l'UMQ réclame davantage de fonds et un meilleur partage de l'assiette fiscale, ce à quoi Québec ne semble pas ouvert.

Offensive contre l'extrémisme

Justin Trudeau participera à une mission sur la lutte contre la dissémination de propos extrémistes en ligne. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le premier ministre Justin Trudeau entend participer à une réunion internationale, en France, pour mettre sur pied des méthodes visant à combattre la dissémination de propos extrémistes en ligne, dans la foulée des attaques qui ont visé deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a pour sa part déclaré aux Nations unies que le néonazisme, le suprémacisme blanc et l'islamophobie constituent certaines des « menaces les plus graves » auxquelles le monde est confronté.

Des cours d'eau toujours menaçants

Gatineau est actuellement la région la plus touchée par les inondations. Photo : Radio-Canada

La situation a beau sembler s'améliorer dans plusieurs régions touchées par les crues, certains cours d'eau sont toujours sous surveillance. C'est entre autres le cas dans les Laurentides et dans l'Outaouais, où plusieurs milliers de personnes attendent encore de pouvoir rentrer chez eux. Selon des experts, il pourrait s'écouler encore quelques semaines avant que la situation ne revienne véritablement à la normale.

Trump tance encore la Chine

Le président américain Donald Trump Photo : Reuters / Jonathan Ernst

Le président américain continue de manier la carotte et le bâton pour tenter de pousser le gouvernement chinois à conclure des accords commerciaux plus avantageux aux yeux de Washington. Après avoir officialisé des hausses tarifaires sur une tranche importante de biens importés de Chine, le chef d'État a soutenu samedi que le contexte des négociations serait « bien pire » s'il est réélu en novembre 2020. Les discussions avec la Chine, qui avaient lieu à Washington jeudi et vendredi, n'ont pas permis de parvenir à un accord.

Bonne semaine!