Garderie, transport et logement : les efforts d’une usine de Meteghan contre la pénurie de main-d’oeuvre

À Meteghan, une usine de transformation de homard met de l'avant une série d'initiatives pour attirer des travailleurs et contrecarrer la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Parmi celles-ci, un projet de garderie pour les enfants de ses travailleurs.

Riverside Lobster International emploie plus de 300 personnes. Près de la moitié viennent de l’extérieur du Canada : du Chili, du Mexique, des Philippines, de Taïwan et de Thaïlande, en particulier.

Malgré tout, l'entreprise manque de main-d’oeuvre, relate Frank Anderson, chef des affaires générales de Riverside Lobster.

L’entreprise s’est portée acquéreuse de maisons, de maisons mobiles et même d’un motel pour loger les travailleurs qu’elle réussit à attirer dans la région.

La compagnie a aussi converti six anciens autobus scolaires pour transporter des travailleurs de Digby et Yarmouth.

C’est un monde nouveau, dans lequel les employeurs doivent s’engager davantage auprès de leurs employés , affirme Frank Anderson.

C’est le prix à payer pour faire des affaires. Alors nous allons offrir du logement, nous allons offrir un système de garderie pour nos travailleurs canadiens et étrangers. Frank Anderson, Riverside Lobster International

L’exode vers les villes et le vieillissement de la population dans cette région exacerbent la pénurie de main-d’oeuvre qui est ressentie toute l’année, non seulement à cette usine de transformation de fruits de mer, mais aussi chez d’autres entreprises du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Il y avait 1100 emplois à pourvoir dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse au dernier trimestre de 2018, selon Statistique Canada.

D'après un rapport du Conference Board du Canada, la clé pour améliorer l’économie et renverser la tendance démographique en Atlantique est d’attirer des immigrants sur la côte est du Canada.

Riverside Lobster est l’un des 1896 employeurs participants au programme pilote d'immigration au Canada atlantique (Nouvelle fenêtre) , une initiative fédérale lancée en 2017 visant à attirer des travailleurs étrangers qualifiés dans la région. Ce programme vient d’être reconduit jusqu’en 2021.

Frank Anderson raconte que des travailleurs étrangers arrivent chaque jour par avion par les temps qui courent, et il espère en avoir embauché plus de 300 d’ici la fin du mois.

Mais il dit que ces arrivants ne représentent qu’une solution à court terme et que l’entreprise cherche une façon permanente de surmonter cette pénurie. L’une des façons de garder les immigrants est de leur permettre d’avoir leur famille avec eux, selon M. Anderson.

Des travailleurs à l'ouvrage chez Riverside Lobster. Photo : Radio-Canada / CBC / Robert Short

Le gouvernement fédéral est du même avis, puisque la semaine dernière, il annonçait des changements à son programme pilote d’immigration au Canada atlantique, afin d'aider les conjoints des immigrants sélectionnés à venir travailler dans la région.

Il sera désormais possible pour les conjoints et conjointes ayant des compétences dites « intermédiaires » de demander une autorisation d’emploi. Cela comprend par exemple les emplois de serveurs d’aliments et de boisson, ou encore de camionneurs.

Les travailleurs étrangers engagés par l’entremise du programme pilote peuvent travailler pour l’entreprise participante pendant un an, en attendant d’obtenir une résidence permanente au Canada. Par la suite, ils peuvent accepter un emploi n’importe où au pays. La Nouvelle-Écosse a un taux de rétention des immigrants de 71 %, le plus élevé dans la région Atlantique.

La majorité des personnes recrutées par le programme pilote sont détenteurs d’un diplôme d’études collégiales, d’un diplôme universitaire ou d’une certification de travailleur qualifié.

Harsh Shah, natif de l'Inde, s'est trouvé un emploi à Shelburne en Nouvelle-Écosse par l'entremise du programme pilote d’immigration au Canada atlantique. Photo : Gracieuseté de Harsh Shah

Harsh Shah, natif de l’Inde, est l’un de ces travailleurs. Il s’est établi en Nouvelle-Écosse après avoir été engagé par l’entremise du programme. Détenteur d’un diplôme en finances, il est actuellement gérant de l’établissement hôtelier MacKenzie’s Motel Cottages, à Shelburne.

Avant son arrivée, ses employeurs, explique-t-il, étaient incapables de trouver quelqu’un pour le poste. Ils avaient de la difficulté parce que c’est en campagne et que personne ne voulait déménager ici. Et les résidents, je ne sais pas, n’étaient pas si intéressés , explique M. Shah.

Il a fait une demande de résidence permanente au Canada et attend une réponse. Il loue un appartement, a une conjointe et espère un jour être propriétaire de son propre hôtel en Nouvelle-Écosse.

Les gens sont fantastiques ici et c’est tranquille, très beau et abordable , dit-il.

D'après les informations d'Emily Latimer, CBC