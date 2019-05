Le Festival d'eau vive célèbre les 100 ans de Petit-Saguenay

Les novices, tout comme les initiés, se sont jetés à l'eau pour descendre la rivière Petit-Saguenay en kayak et en rafting.

C'était génial! Le niveau était beau, l'équipe était plaisante, il y a eu de l'action! C'est du rafting de printemps. Un participant

Des passionnés des quatre coins du Québec étaient rassemblés.

On a l'occasion de faire une rivière qu'on ne peut pas faire le reste de l'année. On vient avec des amis, c'est notre rendez-vous annuel , ajoute un amateur.

Avec le soleil et l'important volume d'eau, les conditions étaient idéales dimanche.

Les descentes de la rivière Petit-Saguenay ont été mouvementées lors du Festival d'eau vive. Photo : Radio-Canada / Sarah Pedneault

Hier on avait un gros volume d'eau. On a été obligés de s'adapter. On a fait la rivière Saint-Jean au lieu de faire la rivière Petit-Saguenay parce que le niveau d'eau était limite au niveau de la sécurité. Dimanche matin, la rivière est redescendue d'à peu près une trentaine de mètres cubes , explique Louis Tremblay-Ppirat, membre du comité organisateur.

Pour la première fois cette année, des descentes d'introduction pour les non-initiés étaient offertes. Malgré la peur, plusieurs courageux ont tenté l'expérience.

100 ans de Petit-Saguenay

Cette année, l'événement servait aussi à souligner le 100e anniversaire du village de Petit-Saguenay. Depuis sa fondation, il est passé de village forestier à une municipalité axée sur le tourisme et le plein air.

Il y a 100 ans à Petit-Saguenay, il n'y avait pas encore de route qui reliait le territoire à la ville ou à Charlevoix. À l'époque, on était desservis par la mer, donc les gens faisaient venir les victuailles par bateau, faisaient des provisions. C'était une communauté agroforestière , souligne le maire, Philôme LaFrance.

Comme le veut la tradition, les amateurs de plein air se sont jetés dans le Fjord du Saguenay pour conclure la fin de semaine