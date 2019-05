Une marche pour mieux vivre le deuil d'un enfant

Réunis devant le pavillon de médecine de l’Université Laval pour la 8e Marche des Perséides, les parents avaient un objectif bien clair : briser les tabous entourant le deuil périnatal.

« On en parle très peu dans la société et c’est souvent un deuil qui met beaucoup de gens mal à l’aise quand on dit qu’on a perdu un enfant », affirme Sabrina Courant la présidente de l'association Les Perséides, qui organisait le rassemblement.

« Cette journée-là est importante parce que ces parents-là ont besoin de reconnaissance afin qu’on reconnaît leur réalité », poursuit-elle.

Pour Véronique Gravel, la perte d’un enfant en 2016 a été des plus douloureuse.

« Le deuil périnatal, on en parle pas beaucoup en société, mais quand on le vit. Quand on va à l’hôpital. Quand on accouche. Quand on sort de l’hôpital avec une boîte en carton, ça a été la plus grande épreuve de notre vie », affirme-t-elle.

Véronique Gravel a perdu un enfant en 2016. Photo : Radio-Canada

On ne guérit jamais, mais ça atténue tellement la douleur d’en parler. Véronique Gravel

La marche était organisée par l'Association des Perséides, qui offre, entre autres, des activités d'accompagnement à ceux qui ont perdu un enfant en bas âge ou lors d'une grossesse qui n'a pas été menée à terme.

Pour des parents comme Pascale Lemelin-Breton, ce type de rassemblement peut aider à tourner la page.

« Ça crée de nouvelles amitiés. On a rencontré des intervenants qui nous ont accueilli comme une nouvelle famille avec qui on pouvait librement exprimer notre peine », soutient une mère endeuillée.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, une grossesse sur cinq ne se rend pas à terme dans la province. En 2016, 4 grossesses sur 1000 ne se sont pas rendues à terme.