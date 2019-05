La chouette tachetée au coeur d’une menace de poursuite contre Ottawa

Dans une lettre adressée à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, le groupe Ecojustice, qui représente les intérêts de l'organisme Wilderness Committee, réclame qu’un plan d’action soit mis en place pour protéger l’oiseau.

Il ne reste plus beaucoup de temps. Kegan Pepper-Smith, avocat, Ecojustice

Ecojustice souhaite que ce plan soit mis en place dans le sud-ouest de la province. La chouette tachetée du Nord a été déclarée une espèce en voie de disparition depuis 1986 surtout parce que l’homme détruit son habitat.

Le ministère de l’Environnement reconnaît sur son site web qu'aux environs de Chilliwack et de Squamish, non loin de Vancouver, « plus de 10 % de l’aire de répartition de l’espèce ont été convertis en zones urbaines et agricoles, en routes, en pipelines, en barrages, en réservoirs hydroélectriques [et] en aires d’activités récréatives ».

Ecojustice rappelle que les États-Unis ont consacré 4 millions d’hectares de forêts pour assurer la protection de la chouette tachetée du Nord, alors qu’au Canada seuls 218 347 hectares ont été dédiés à cet effet.