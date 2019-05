Des fermetures complètes sur l'A-50 dimanche soir

Le ministère des Transports du Québec doit niveler la chaussée qui a été enrochée dans les derniers jours en raison de la crue printanière.

Ainsi, l'autoroute 50 sera fermée vers l'est entre la rue Montcalm et la fin des bretelles de l'autoroute 5, de 21 h à 23 h.

Vers l'ouest, la même portion de l'autoroute sera fermée de 22 h à minuit.

Nouvelle voie réservée

Dans le secteur du pont de la traverse des Chaudières, fermé en raison du niveau élevé de l'eau, la Ville de Gatineau aménagera dès lundi une nouvelle voie réservée.

Celle-ci sera ajoutée sur le boulevard Alexandre-Taché et la rue Laurier, entre les boulevards Saint-Joseph et Maisonneuve.

À lire aussi : La traverse des Chaudières fermée dès dimanche matin

Cette voie sera réservée aux autobus, aux taxis et aux véhicules avec trois passagers et plus de 6 h à 10 h du lundi au vendredi , a fait savoir la Ville dans un communiqué dimanche après-midi.

Une voie réservée sera aussi mise en place sur la rue Montcalm, en direction sud, entre la rue Wellington et le boulevard Alexandre-Taché.

L'administration municipale dit ainsi vouloir favoriser le transport en commun.