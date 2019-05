Les produits culturels de plus en plus offerts en cadeau

Chaque année, la fête des Mères est l'occasion pour plusieurs d'offrir des cadeaux de toutes sortes aux femmes qui leur sont chères. Les plus populaires demeurent toujours les bouquets de fleurs ou encore un bon repas, comme le classique homard des Îles ou de la Gaspésie. Le Conseil québécois du commerce de détail constate cependant que de plus en plus de cadeaux offerts sont des produits culturels.

Considérés comme un incontournable selon plusieurs, les fleuristes ont encore la cote pour la journée de la fête des Mères.

Pour certains, il s’agit d’ailleurs de l’un des moments les plus importants de l’année en ce qui a trait aux ventes.

J'ai de la famille et des amies qui viennent aider, puis ça prend ça, parce que sinon on ne peut pas y arriver juste à deux. Nicole Cyr, fleuriste

Nicole Cyr, qui est fleuriste à Gaspé depuis 29 ans, soutient que l’augmentation des ventes pour cette fête est très remarquable à son commerce.

Ça représente, par rapport à une journée normale, plus que 100%. C'est incroyable ce que ça représente. C'est un gros plus pour le chiffre d'affaires de l'année , affirme-t-elle.

Les fleuristes ont toujours la cote à l'occasion de la fête des mères. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Des fruits de mer au repas

Pour les régions vivant de la pêche, comme en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, les poissonneries ont beaucoup de travail en cette journée spéciale.

L’objectif est de ne pas manquer de crabes ni de homards, comme soutient Clermont Fournier, gérant d'une poissonnerie.

Les poissonneries sont occupées en vue de la fête des Mères. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Une journée normale, c'est un arrivage, on a notre homard frais tous les matins. Mais là, j'ai eu un arrivage ce matin, je viens d'en avoir un autre et cet après-midi, je vais avoir un arrivage de homard et de crabe , explique-t-il.

La culture en cadeau

Les fleurs et les bons repas ne sont toutefois pas les seuls cadeaux à être offerts à l’occasion de la fête des Mères. Le Conseil québécois du commerce de détail note d’ailleurs une hausse des intentions d'achat pour les produits culturels.

À Gaspé, par exemple, cette tendance semble se confirmer depuis quelques jours. Le libraire Gaston Lelièvre a notamment consacré une section pour l’occasion, qui met en valeur des écrivaines et des livres qui parlent des femmes.

Il y a toujours des périodes, par exemple Pâques ou la fête des Mères, et à ce moment-là, il y a des thématiques qui sont privilégiées par rapport à d'autres et effectivement, on constate une augmentation de nos ventes , affirme-t-il.

Selon le Conseil québécois du commerce de détail, un peu plus de 50 % des Québécois ont l'intention de souligner la fête des Mères, soit une légère diminution par rapport aux années précédentes.

L’organisme soutient toutefois que, quelle que soit la façon dont cette fête sera soulignée, les consommateurs dépenseront, en moyenne, 72 $ pour gâter les mères de leur entourage.

D’après le reportage de Martin Toulgoat