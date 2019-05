La saison de rêve des 67 se termine de la pire façon

Quinze minutes et quelques secondes. Ce court laps de temps aura été suffisant pour que le Storm de Guelph achève les 67 d'Ottawa en finale de la Ligue junior de l'Ontario (OHL) dimanche après-midi, au Sleeman Centre.

Pendant ces minutes qui ont semblé une éternité pour les partisans des 67, l’équipe a accordé cinq buts au Storm. Elle a aussi été dominée au chapitre des tirs au but 18-6, au cours des ces 20 minutes de jeu.

Les 67 avaient pourtant bien amorcé la rencontre. Des buts de Noel Hoefenmayer et Kody Clark ont permis à l’équipe de retraiter au vestiaire avec une avance de 2-0, après 20 minutes.

Le premier a surpris Anthony Popovich d’un tir décoché près du centre de la glace. Le deuxième s’est emparé du retour de lancer de Kevin Bahl pour marquer en avantage numérique.

Les vétérans du Storm ont pris les choses en mains à leur retour sur la glace. Dmitri Samorukov a permi à sa formation de s’inscrire au pointage après seulement 51 secondes de jeu.

L'entraîneur-chef des 67, André Tourigny, s'adresse à ses joueurs pendant le sixième match de la série finale de la Ligue junior de l'Ontario. Photo : Valerie Wutti

Le capitaine Isaac Ratcliffe a marqué à deux reprises. Cedric Ralph et Nick Suzuki, l’espoir du Canadien de Montréal, ont complété l’avalanche de buts.

Ottawa a profité d’une occasion en or en fin de deuxième période pour revenir dans le match. Le Storm a écopé de deux punitions en dix secondes. Sasha Chmelevski en a profité pour réduire l’écart à 5-3, alors que les 67 jouaient avec un avantage de deux hommes.

Samorukov a profité d’une punition à Tye Felhaber pour inscrire le sixième but des siens. Les 67 ont retiré leur gardien Cédrick Andrée avec 7 min et 33 sec à faire au match, ce qui a permis à Guelph de marquer un 7 e but

Fin de saison amère

Jusqu’à leur élimination en finale de l'OHL, les 67 avaient connu une saison de rêve. Ils avaient établi un nouveau record ontarien en remportant 14 victoires de suite en séries éliminatoires.

Le club n’avait pas perdu avant d’affronter le Storm et n’était qu’à deux victoires d’une participation à la Coupe Memorial. L’équipe qui n’avait jamais perdu plus de deux matchs de suite en saison régulière a baissé pavillon quatre fois de suite contre Guelph.

Les 67 avaient dominé le classement général de la saison régulière de la OHL. Ils ont égalé leur record de victoires avec 50 et ont obtenu leur plus grand total de points de leur histoire (106).