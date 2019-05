Les policiers canadiens peinent à contrer le trafic d'armes illégales au pays

Les policiers canadiens peinent à endiguer le flot d'armes illégales au pays qui n'arrivent plus exclusivement des États-Unis, mais sont souvent achetées légalement, puis revendues sur le marché noir, ou carrément fabriquées.

D’après un texte de Mia Sheldon et Matthew Amha, CBC News

Si un programme de rachat d’armes illégales à Toronto a permis aux policiers de récupérer 1235 armes en deux semaines, les autorités soulignent que de nouveaux fusils réussissent tout de même à se retrouver entre les mains de criminels.

« La violence causée par les armes à feu est de pire en pire, et l’accès à ces armes est beaucoup plus facile, explique le chef de la police de Toronto, Mark Saunders. Nous devons regarder ce problème avec une perspective beaucoup plus large. »

Le chef de police de Toronto, Mark Saunders Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Historiquement, la grande majorité des armes à feu illégales au Canada entraient clandestinement au pays par la frontière américaine. Or, selon la police, de plus en plus de fusils sont dorénavant achetés légalement au Canada puis revendus sur le marché noir ou sont carrément fabriqués au pays.

La contrebande à la frontière demeure un problème : 751 armes ont été confisquées par les services frontaliers canadiens lors de l’année fiscale 2017-2018.

Les armes peuvent y être transportées de plusieurs manières : dans des coffres de voitures, dans des bagages, ou dissimulées sur quelqu’un. Dans un cas plutôt rare, un Québécois a été arrêté au Vermont pour avoir organisé un réseau de trafic d’armes en provenance de la Floride qu’il faisait passer au Québec en utilisant une librairie située près de la frontière.

Des armes saisies par la Police provinciale de l'Ontario Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le gouvernement fédéral a octroyé un financement supplémentaire de 51,5 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence des services frontaliers canadiens pour améliorer la détection de la contrebande d’armes à feu.

La Gendarmerie royale canadienne (GRC) a également pu compter sur une somme de 34,5 millions de dollars sur cinq ans pour l’Initiative de lutte intégrée contre l’utilisation d’armes à feu à des fins criminelles.

Pour le surintendant du service de police de Windsor, Jason Crowley, l’intérêt de faire de la contrebande d’armes à feu est purement économique.

Vous pouvez acheter une arme aux États-Unis pour 200 $ ou 300 $ et la revendre dans la rue [au Canada] pour 3000 $. Surintendant du service de police de Windsor, Jason Crowley

Le surintendant qualifie le réseau entre Detroit, Windsor et le reste des villes canadiennes de « pipeline ».

Fabriquer soi-même des armes

La contrebande est loin d’être la seule source d’armes à feu illégales au Canada. En décembre dernier, des services de police ontariens ont démantelé un réseau de fabricants d’armes en plus de confisquer des « armes fantômes », soit des armes assemblées avec des pièces obtenues sur le marché légal et sans numéro de série.

Les policiers s’inquiètent également de l’utilisation d’imprimantes 3D pour la construction d’armes ou de pièces permettant de convertir des armes d’épaule en armes semi-automatiques pouvant tirer plusieurs balles par minutes.

Une arme à feu créée à l'aide d'une imprimante 3D, appelée « Liberator », est photographiée dans une usine au Texas le 1er août 2018. Photo : Getty Images / AFP/Kelly West

La police de Winnipeg a souligné cette semaine que le nombre de saisies d’armes faites maison dans les rues de la ville avait triplé en 2016, et avait atteint un total de plus de 60 en 2017.

« Je crois que l’on peut affirmer que la fabrication d’armes sera un phénomène qui va jouer un rôle énorme dans la perturbation de la sécurité dans les années à venir », estime M. Saunders.

Une recherche sur le dark web permet également de mettre la main sur plusieurs armes de manière illégale.

Pour M. Saunders, la multiplication des sources d'armes illégales vient compliquer le travail des policiers.

Ce sera bientôt un nouveau paradigme, et il n’y aura plus de frontière pour quelqu’un voulant acheter des pièces. Mark Saunders, chef de la police de Toronto

La revente d’armes légales sur le marché noir est un phénomène pancanadien.

Le cas de Justin Green, un ancien étudiant en philosophie à l’Université de Toronto, est particulièrement célèbre. Le jeune homme a acheté légalement 23 armes de poing sur une période de 22 mois dès 2011 pour les revendre illégalement. La même année, Andrew Winchester a fait la même chose avec 47 armes de poing dans la région de Toronto, pour empocher un total de 100 000 $.

Les deux hommes n’ont été épinglés qu’après que des armes leur ayant brièvement appartenu ont été retrouvées sur des scènes de crime. Des cas similaires ont été répertoriés en Alberta et en Colombie-Britannique.

Selon Wes Winkel, propriétaire d’Ellwood Epps, un magasin d’articles sportifs vendant des armes de chasse à Severn en Ontario, certains signes laissent présager qu’un acheteur compte revendre son arme illégalement.

« Ils n’achètent jamais d’accessoires pour leur arme, explique-t-il. La plupart des tireurs sportifs vont vouloir s’acheter des accessoires, comme des étuis ou des munitions. »

M. Winkel considère que les policiers ne sont pas assez proactifs dans la détection des revendeurs.

Il affirme que les vendeurs légaux gardent déjà des traces de tous leurs acheteurs, mais que les autorités ne parviennent pas à utiliser efficacement ces informations pour prévenir la revente.