Inondations : les services de la Croix-Rouge soulèvent de l'incompréhension

« Arrêtons de penser que la Croix-Rouge va débarquer gratuitement », met en garde la directrice générale de Scott, une municipalité de 2000 habitants où 10 % d'entre eux ont été affectés par la crue printanière historique de la rivière Chaudière, en Beauce.

Trois semaines après la crue printanière, la gestionnaire accepte de nous parler quelques minutes, malgré son emploi du temps chargé, afin de remettre les pendules à l'heure.

À Scott, certains sinistrés avaient l'impression de recevoir moins de services que dans les municipalités voisines.

« Oui, les gens ont perçu ça comme de l'injustice, mais d'un autre côté, il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a rien de gratuit dans la vie on ne se le cachera pas. »

Pascal Mathieu, vice-président Croix-Rouge Québec Photo : Radio-Canada

En effet, le vice-président de la Croix-Rouge Québec, Pascal Mathieu, confirme que son organisation a conclu plus de 25 ententes avec autant de municipalités inondées dans les dernières semaines, elles recevront leur facture prochainement. Le montant variera selon le nombre de sinistrés, mais aussi selon les services retenus.

Les services de la Croix-Rouge sont définis dans une liste. « Ça va d'accueillir et réconforter les gens, ça c'est assez standard, explique M. Mathieu. Ça peut aussi comprendre différentes formes d'hébergement, l'alimentation et les vêtements. »

Chaque ville détermine ses besoins. Certaines vont opter pour la location d'un local pour y installer un centre d'hébergement. Dans ce cas, il faudra payer pour le transport et le nettoyage du matériel comme les lits de camp et les couvertures fournis par la Croix-Rouge.

D'autres municipalités demandent plutôt à l'organisme de trouver des chambres d'hôtel pour ses sinistrés. Dans ce cas-ci, la facture sera plus ou moins salée selon le prix des chambres disponibles et selon la région.

« On charge le coût réel après coup, explique M. Mathieu. Si une municipalité nous appelle et nous dit on évacue 200 personnes pis finalement il y en a 110, bien on charge ce que ça a coûté. »

Tirer des leçons

Beauceville a d'abord opéré elle-même son centre d'hébergement, mais rapidement elle a demandé à la Croix-Rouge de prendre le relais avec l'hébergement en hôtel. Si c'était à refaire, le directeur des communications, Paul Morin affirme qu'il ne prendrait pas la même décision.

« Quand c'est plus d'une semaine la meilleure chose, c'est de garder un centre d'hébergement, d'avoir les services de la Croix-Rouge et de garder toujours les gens autour de nous », croit M.Morin.

« Évidemment, ça va coûter moins cher à la municipalité parce qu'il n'y aura pas de frais d'hôtel. »

La municipalité de Scott compte aussi mieux se préparer en vue de la prochaine inondation.

« De notre côté, il faut vraiment améliorer l'entente avec la Croix-Rouge et tout ce qui l'aide aux sinistrés assurément je vais parler à M.Mathieu, mieux comprendre le système pour pouvoir plus bénéficier des services de qualité de la Croix-Rouge », conclut la directrice générale.