Impatient de voir la neige disparaître, il lance un concours au profit des enfants malades

Sébastien Bélisle a invité les citoyens à deviner quand la neige aura disparu du rond-point devant sa maison.

Il cherchait une façon originale de récolter des dons.

J'ai décidé de faire un pool, parce que là on n'a plus les Canadiens malheureusement [...]. L'idée c'est que les gens pouvaient essayer de deviner la journée [où] le banc de neige va être complètement fondu et ils mettaient 10 dollars pour participer , explique-t-il.

Sébastien Bélisle compte remettre la moitié de l'argent amassé au gagnant et l'autre, au Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue, somme qui s'ajoutera aux fonds recueillis grâce au Défi Iamgold.

Nous, notre tronçon, c'est La Sarre-Rouyn. On fait 85 kilomètres en équipe. Les fonds qu'on ramasse c'est pour le Comité de soutien à la pédiatrie qui est à Rouyn-Noranda, mais dont tous les enfants de la région bénéficient. Tous les enfants de la région qui ont des problèmes de santé plus importants doivent aller à Rouyn. C'est le cas de mes enfants d'ailleurs. C'est pour ça notamment que c'est une cause qui me tient beaucoup à coeur , témoigne Sébastien Bélisle.

Jusqu'à présent, les participants misent sur une fonte complète du banc de neige d'ici le 6 juin.