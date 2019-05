D'autres cafés de réparation à venir à Sherbrooke

C’est le premier d’une longue série , promet le conseiller en innovation collaborative à l’Université de Sherbrooke, Miguel Aubouy.

Ce premier café, organisé en collaboration avec l’Université et le Cégep de Sherbrooke, a permis de détourner du dépotoir 500 kilos d’objets de toutes sortes, d'un micro-ondes à une voiture téléguidée en passant par un lecteur de cassettes.

Il y a des gens qui faisaient la file devant la porte dès 10 h. On était super contents. […] J’évalue qu’il y a 140 objets qui ont été apportés. Là-dessus, on a eu un taux de succès de l’ordre de 68 à 70 %. Miguel Aubouy, organisateur

En tout, 35 réparateurs ont mis la main à la pâte, qu’ils soient amateurs, étudiants ou professionnels. Selon M. Aubouy, la clé du succès réside justement dans ce maillage entre les différents partenaires.

Ça a été un joyeux brassage de plein de gens, de rencontres extraordinaires et de contacts qui ont été pris dans tous les sens, j’ai bien vu ça , se réjouit-il.

Des étudiants de l’Université de Sherbrooke, du Centre de formation 24-Juin ou du Centre d’éducation populaire, par exemple, se sont retrouvés à partager des questions ou des réponses avec des professeurs, illustre-t-il.

Plus qu'un objectif

Les objectifs de tenir un café de réparation sont nombreux, selon Miguel Aubouy. Il y a d’abord bien sûr d’éviter de jeter des objets, mais aussi de faire économiser de l’argent aux citoyens, tout en les sensibilisant.

Il faut qu’on change notre état d’esprit par rapport aux objets. C’est un peu comme de la nourriture. Le fait de faire la cuisine soi-même, on ne mange pas de la même manière. Eh bien, le fait de réparer ses objets, on n’a pas le même rapport avec eux. On a un rapport plus intime avec eux, spirituel presque.

Le prochain café de réparation doit avoir lieu à la fin du mois d’août. L’objectif de Miguel Aubouy est d’en organiser un tous les trois ou quatre mois dans différents quartiers de Sherbrooke.

Et puis, pourquoi ne pas en organiser d’autres à travers l’Estrie? C’est vraiment un projet long terme , assure-t-il.

Samedi, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier tenait d’ailleurs son propre café de réparation. Il s’agissait d’une récidive pour le musée de Valcourt, qui en a aussi tenu un l'an dernier.