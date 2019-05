Nouvelle offensive du gouvernement Ford contre la taxe du carbone

La capsule vidéo de 30 secondes destinée à la télévision fait notamment état des hausses des prix de l’essence et du chauffage qui découlent de l’imposition de la taxe par le gouvernement fédéral.

Ça vous coûte un petit cinq sous de plus pour un litre d’essence. Mais c’est aussi quelques petits cinq sous de plus pour le chauffage, et encore plus pour la nourriture , peut-on entendre dire la narratrice, pendant que de nombreuses pièces de cinq sous s’échappent d’une pompe à essence, d’un conduit de ventilation, d’étalages d’épicerie et d’un porte-monnaie.

La capsule indique que le total pour une famille ontarienne moyenne [est de] 648 $ par an d’ici 2022 , mais fait abstraction des crédits d’impôt que compte offrir en retour le gouvernement fédéral. Pour une famille de quatre personnes en Ontario, la somme s’élève à 307 $.

Une capsule publicitaire radiophonique similaire joue à la radio depuis le mois d’avril.

Le gouvernement refuse de dévoiler le coût

Le gouvernement Ford refuse de dévoiler le coût exact de la campagne publicitaire, mais un porte-parole du bureau du premier ministre indique par courriel que le premier ministre Doug Ford a établi un budget de 30 millions de dollars pour lutter contre la taxe carbone .

Avec la contestation judiciaire en Ontario, l’intervention lors de la contestation judiciaire de la Saskatchewan, les autocollants sur les pompes à essence et cette campagne de sensibilisation du public, la Province a dépensé considérablement moins de 30 millions de dollars , écrit Simon Jefferies.

Il ajoute que la capsule sera jouée à la télévision pendant les événements sportifs, les émissions de nouvelles, pendant la journée et les heures de grande écoute.

En plus de lancer un recours judiciaire contre la taxe carbone, le gouvernement ontarien a aussi décidé d’imposer l’apposition d’autocollants contre ladite taxe sur les pompes à essence des stations-service.

Le gouvernement Ford détenait également le statut d’intervenant dans le recours judiciaire du gouvernement de la Saskatchewan, à l’issue duquel la Cour d’appel a donné raison au gouvernement fédéral le 3 mai.