Crue printanière : le Foyer Père-Guinard à Maniwaki sera évacué

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a confirmé dimanche qu'il avisait actuellement les résidents du CHSLD et leurs proches.

L'évacuation devrait débuter lundi après-midi et se poursuivre jusqu'à mardi, a indiqué la porte-parole du CISSS de l'Outaouais, Patricia Rhéaume.

Cette dernière a d'ailleurs précisé que le foyer n'était pas encore touché par les inondations.

En entrevue à Radio-Canada à la fin avril, le maire de Gracefield, Réal Rochon, avait affirmé que sa municipalité était prête à héberger les résidents du Foyer Père-Guinard advenant une évacuation.

Du déjà vu

En 2017, plus d'une soixantaine de résidents du CHSLD avaient dû être évacués en raison des inondations. Les résidents n'avaient plus accès à leur domicile entre le 1er mai et la première semaine de juin.

À l'époque, le retour au bercail avait été long en raison du risque d'inondation qui a perduré. L'évacuation devait durer une semaine, mais la gravité des inondations et de la crue a modifié les choses.

Les résidents avaient été déplacés à treize endroits différents, dont l'Hôpital de Maniwaki, des CHSLD à Gatineau, la Résidence Jean-Bosco et chez quelques proches.

Plus de détails à venir