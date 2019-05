Banff se mobilise pour éviter de devenir un autre « Fort McMurray »

Râteau en main, Kathy McNeil ramasse avec vigueur les feuilles mortes et les brindilles autour des arbres à gauche de sa maison. La dame d’une soixantaine d’années et une dizaine de ses voisins mettent la main à la pâte pour nettoyer les zones boisées derrière la rue Sulphur Court, en bordure de Banff. « En ce moment, nous nettoyons une section de la forêt que je n’ai jamais nettoyée en 21 ans », s’exclame la dame dans un éclat de rire.

Avec l’aide des pompiers, les résidents de Banff coupent les branches basses des sapins et ramassent les feuilles mortes et les brindilles dans un rayon d’un mètre et demi autour de leurs maisons.

Si des braises tombent près des maisons et s’enflamment, les maisons pourraient brûler. Nous prenons ces mesures pour éviter qu’un feu de sol monte dans les arbres et embrase la canopée. C’est là qu’il devient très dangereux et difficile à éteindre. Silvio Adamo, chef des pompiers de Banff

Les incendies, une occasion d’éduquer

Si Kathy McNeil et ses voisins ont participé aux mesures de prévention des incendies ces dernières années, leur importance a augmenté cette année. Comme bien d’autres, Kathy McNeil est consciente que Banff est vulnérable aux feux de forêt comme ceux qui ont ravagé l’an dernier la Colombie-Britannique, située à moins d'une heure de route. Bien qu’ils n’aient pas été en danger, les résidents de Banff ont dû vivre avec l’air parfois irrespirable et des pluies de cendres.

Ces drames sont toutefois une bonne occasion de sensibiliser la population aux mesures de prévention, selon le chef des pompiers de Banff, Silvio Adamo. « Les gens commencent à réaliser que nous ne sommes pas immunisés contre le feu. Autour de nous, il y a des kilomètres et des kilomètres de forêt mature. Avec les saisons de feux de forêt de plus en plus longues, il y a plus d’occasions qu’un feu se déclare, qu’il soit naturel ou causé par l’homme », explique-t-il.

Banff a reçu la certification FireSmart pour l'année 2018. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Depuis plusieurs années, Banff suit les meilleurs principes de prévention des incendies du programme FireSmart Canada. « Si ces mesures de prévention du feu avaient été mises en place à Fort McMurray [ en 2016 ], nous aurions eu bien moins de pertes et de risques à la sécurité, malgré l’importance du feu », croit Don Mortimer, consultant en gestion des incendies à Banff. « Nous sommes très chanceux que personne n’ait été blessé ou tué à Fort McMurray », ajoute-t-il.

Le quartier Beacon Hill à Fort McMurray a été l'un des plus touchés par les feux de forêt de mai 2016. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Grâce aux efforts que Banff a investis dans la prévention des incendies, les résidents ne sont pas trop inquiets. « La planification a bien été alors je ne perds pas de sommeil », assure Kathy McNeil. À ses yeux, une journée de nettoyage par année est un petit prix à payer pour protéger sa communauté des assauts des flammes.