Rassemblement de véhicules modifiés : 58 constats émis à Sainte-Foy

La police de Québec a sévi, samedi soir, lors d'un rassemblement de véhicules modifiés qui se tenait au Méga Centre Sainte-Foy, dans le secteur des cinémas. En tout, 58 constats et 57 avertissements ont été remis.

« Environ 850 véhicules étaient présents, explique le porte-parole de la police de Québec David Poitras. Environ 166 véhicules ont été interceptés. »

Les principales infractions que les policiers ont observées sont le non-respect de la limite de vitesse, des feux non conformes, des systèmes d’échappement non conformes et des pneus non-conformes.

Conduite dangereuse

« Parmi les constats émis, il y en a eu un pour une action susceptible de mettre en péril la vie et la sécurité [des gens qui étaient dans un stationnement] », explique M. Poitras.

Cette infraction a valu au conducteur une contravention de 1000 dollars et trois points d’inaptitudes.

L’opération a eu lieu samedi soir, entre 18 h et 23 h.