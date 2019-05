Gravement blessées au Belize, deux Canadiennes disent être abandonnées par le consulat canadien

Deux Montréalaises gravement blessées au Belize il y a une semaine dans l'explosion d'un bateau-taxi et qui voudraient revenir au pays affirment être abandonnées par le consulat canadien.

Susanne Rulf, 69 ans, qui a été projetée loin du bateau lors de la déflagration, est brûlée au deuxième et au troisième degré au bras droit et a eu les deux jambes blessées.

Selon sa sœur, Sybille, qui a contacté Radio-Canada, sa jambe droite a tant de fractures « qu'on a cru devoir l'amputer », et elle aurait « plusieurs fractures complexes, des ruptures de muscles et d'artères ainsi que dans le talon droit et gauche ».

Quant à son amie, Laura Gatti, 50 ans, elle a également des fractures aux deux pieds.

Aucune des deux ne peut donc se mettre debout ou marcher, et Susanne Rulf ne peut pas s’asseoir. Sybille Rulf dit que les deux femmes voudraient « être de retour à Montréal le plutôt possible », mais qu’elles ne peuvent pas prendre un vol régulier en raison de leur condition.

L'une des deux femmes n'a pas d'assurance voyage.

Laura Gatti a donc contacté le consulat canadien pour requérir de l’aide, sans succès. « La personne au téléphone a simplement dit que ce n'était pas de leurs affaires », affirme Sybille Rulf. De fait, on ne les a pas contactées ensuite et elles n’ont reçu aucune visite.

Les deux femmes assurent que l’hôpital où elles se trouvent ne leur procure que des soins de base et qu'il existe d’autres hôpitaux avec de meilleurs services où d'autres victimes de l’explosion ont été transportées et où elles auraient pu demander d’être admises. Elles reprochent au consulat canadien de ne pas leur avoir fait part de cette information.

Selon les médecins, leur récupération prendra au minimum six mois.

Laura Gatti à l'hôpital Photo : Gracieuseté de Sybille Rulf

Deux fillettes mortes dans l’explosion

L’explosion est survenue le samedi 4 mai dernier vers 15 h à Belize City alors que le bateau-taxi était à quai, tout de suite après que le capitaine eut démarré les moteurs.

Trente-quatre personnes étaient à bord, et d’autres se préparaient à y monter.

La déflagration a causé la mort de deux fillettes de 8 et 10 ans qui étaient accompagnées de leur mère et de leur beau-père. Quatorze personnes ont aussi été blessées, dont ces deux derniers.

Une enquête est en cours pour comprendre l’origine du drame.

Selon des témoins cités par un média local, le bateau avait déjà fait deux voyages cette journée-là.