Des amendes pour les publisacs non désirés à Halifax?

Le conseil régional d'Halifax envisage un nouvel arrêté qui spécifierait les endroits et le moment où les dépliants peuvent être déposés aux résidences.

La grande majorité des gens à qui j’ai parlé ne veulent pas de déchets , a déclaré la conseillère municipale d’Halifax Lisa Blackburn. Ils ne veulent pas des ordures et ils veulent que ça arrête.

Mme Blackburn affirme que les résidents disent souvent en avoir assez d'appeler les distributeurs pour annuler les livraisons de circulaires sans obtenir de résultat.

Malgré des appels répétés, certains trouvent toujours des sacs de plastique remplis de circulaires dans leur entrée chaque semaine.

Nouvelles règles

Avec le règlement proposé, les particuliers et les entreprises pourront toujours déposer des circulaires dans les boîtes aux lettres ou bien aux portes d'entrée. Néanmoins, il ne leur sera plus possible de les lancer sur le sol devant les entrées résidentielles.

De plus, il sera interdit aux distributeurs de livrer aux domiciles où des autocollants indiquent « pas de circulaires ».

Les particuliers qui enfreignent le règlement pourraient recevoir une contravention de 25 $ et les entreprises, de 250 $.

Un problème pour les souffleuses l’hiver

La conseillère municipale Lisa Blackburn affirme que les méthodes de livraison actuelles dans les régions rurales représentent un danger pour les résidents.

L’hiver, les souffleuses aspirent parfois des circulaires ensevelies sous la neige.

D'habitude, après une tempête hivernale, je reçois trois ou quatre appels téléphoniques de résidents qui ont endommagé leurs souffleuses ou qui se plaignent que les circulaires ont été jetées dans leur entrée de garage. Lisa Blackburn, conseillère municipale

En 2018, le conseil municipal d’Halifax a commandé un rapport sur la distribution des feuilles publicitaires.

L’étude concluait qu’il était impossible d’interdire complètement la distribution de dépliants sans enfreindre la liberté d’expression des distributeurs.

Cela dit, le rapport indiquait aussi qu'un projet pilote de boîte de circulaires mené par le Chronicle Herald d'Halifax, le distributeur principal de circulaires dans la municipalité, avait permis de réduire de 26 600 le nombre de sacs en plastique utilisés.

Le Herald avait installé six boîtes de circulaires près des boîtes aux lettres communautaires.

Les citoyens pouvaient y cueillir les circulaires s'ils le souhaitaient.

D'autres villes canadiennes, telles Calgary, Ottawa et Montréal, ont déjà adopté des règlements limitant la livraison de circulaires.

Une motion pour étudier ce nouveau projet de réglementation de la livraison des circulaires sera présentée au conseil municipal mardi.

Avec les informations de CBC News.